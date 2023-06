Bárbara Evans esclarece decisão de não colocar seu sobrenome nos filhos: “Antigo”

Grávida de gêmeos, Bárbara Evans dispensa ‘Evans’ como sobrenome dos filhos e justifica decisão pelas redes sociais

A modelo Bárbara Evans decidiu responder uma pergunta frequente dos seguidores na última terça-feira, 06. É que os fãs ficaram intrigados pelo fato dos filhos da loira não herdarem seu sobrenome ‘Evans’ e ela resolveu esclarecer a polêmica em seus stories no Instagram.

A mãe da pequena Ayla, de apenas 1 aninho, e que agora espera os gêmeos Álvaro e Antônio, contou que sempre recebe esse questionamento: ‘‘Eu já respondi essa pergunta muitas vezes, mas vou responder novamente pois é muito frequente", a loira iniciou a explicação em relação ao sobrenome dos herdeiros, fruto do relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro.

“Os meninos não terão o sobrenome EVANS porque o EVANS é de um antigo marido da minha mãe, que faleceu. Ela optou por deixar o Evans, pois já era conhecida por ele.”, Bárbara relembrou o relacionamento de sua mãe, Monique Evans com o padrasto Oswald Evans, quando iniciou sua carreira como modelo nos anos 70.

Durante a gestação de Ayla, Bárbara também explicou que ela e o marido decidiram usar os sobrenomes paternos na filha: “Sendo assim, a Ayla não terá o sobrenome da minha mãe e nem da minha sogra. O nome dela ficaria muito grande com todos", disse a loira, que chegou a pedir respeito por sua decisão na época.

Bárbara conheceu o marido por meio da mãe de uma amiga. Os dois engataram um namoro e chegaram a terminar, passando por uma fase difícil. Mas a modelo decidiu dar uma nova chance ao amor e reatou a relação, que logo foi oficializada com um festão de casamento no ano passado.

Bárbara Evans esclarece relação de Monique Evans com a neta:

Recentemente, Bárbara Evans revelou que sua filha, Ayla, não mantém uma relação próxima com a avó, Monique Evans. Isso porque a modelo mora em outro estado, por isso, a menina acaba não tendo muito contato com a família: “Ela vê a minha família que mora no Rio de Janeiro muito pouco para lembrar. Infelizmente.”, a loira explicou.