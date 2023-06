Bárbara Evans esclarece relação de Monique Evans com a neta: "Não reconhece"

Bárbara Evans esclarece relação da filha, Ayla, com a avó famosa; veja o que está acontecendo

A influenciadora e modelo Bárbara Evans surpreendeu os seguidores ao esclarecer detalhes da relação de sua filha com a avó, Monique Evans. Em um desabafo bem sincero, ela disse que as duas se encontram pouco.

Tudo começou quando uma fã quis saber se a pequena Ayla já consegue reconhecer a avó famosa. Foi então que a modelo esclareceu que não e culpou a distância pela pouca convivência. O desabafo foi publicado nesta terça-feira, 6.

Ao responder a pergunta, ela foi bem sincera. "Não [reconhece], ela vê a minha família que mora no Rio de Janeiro muito pouco para lembrar. Infelizmente. Julho vamos visitá-los", esclareceu ela tranquilizando os seguidores.

Vale lembrar que Bárbara Evansestá grávida de gêmeos e revelou recentemente o nome dos bebês. Os dois meninos vão se chamar Álvaro e Antônio . “Álvaro eu que queria, mas não tem um motivo específico. Gosto muito do nome, e o outro a gente queria que combinasse, né? Os dois com A. Ficamos na dúvida entre Anthony, Augusto e até cogitamos Benício, mas decidimos que será Antônio”, disse ela no site Gshow.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Relato da gestação

O relato sobre como foi o processo para engravidar foi feito por ela nas redes sociais. “Estamos tentando já há algum tempo. Fizemos fertilização novamente. Já tínhamos alguns embriões guardados. (...) Fizemos todo o preparo, muito hormônio! Era o terceiro mês. Meu endométrio ficou bom quando eu estava com 53 quilos. No sexto dia após a transferência, eu acordei 7h da manhã e tive um sonho que estava grávida de gêmeos e fiz o teste. Deu positivo. Comecei a ter um corrimento marronzinho e a médica falou que era comum em gêmeos. No sétimo dia pós-transferência, eu fiz o exame de sangue e estava mais alto do que na época da Ayla. Tive um sangramento real, ficou sangrando o dia inteiro. Esse sangramento podia ser um deles que estava descolando. Só que a gente não achou o que era, de onde estava vindo o sangue. Eu fui refazer o beta e deu 11 mil, levei um susto, mas fiquei muito feliz. Estou grávida de dois bebês. Esperamos dar seis semanas, que é onde o coração começa a bater e vimos que está tudo certo. Está tudo certo, tudo bem”, disse ela.