Bárbara Evans encanta ao curtir o dia na piscina com a filha, Ayla

A modelo Bárbara Evans explodiu o fofurômetro ao surgir curtindo o dia na piscina com a filha mais velha

Bárbara Evans, que está grávida de gêmeos, explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta sexta-feira, 8, ao compartilhar alguns momentos com a filha, Ayla, que tem apenas um aninho. A menina é fruto de seu relacionamento com Gustavo Theodoro.

Aproveitando o dia ensolarado, a modelo e influenciadora digital decidiu se refrescar na piscina, e surgiu se divertindo com a herdeira. Nas imagens postadas nos Stories do Instagram, a gravidinha surge usando um biquíni verde sem alças, enquanto a menina está com um macacão estampado. Depois, Ayla aparece com um maiô roxo, enquanto tenta nadar com uma boia.

23 semanas de gestação

Em outra postagem, Bárbara também exibiu o barrigão de grávida ao fazer pose em frente ao espelho. Nesta sexta, ela completou 23 semanas de gestação. A modelo e o marido, vale lembrar, estão à espera de dois meninos, que se chamarão Álvaro e Antônio.

Recentemente, ela atualizou o quadro de saúde dos bebê após realizar uma consulta médica. "Vamos de atualizações dos meninos, prestem atenção, porque é difícil. Eles estão ótimos, fiz o [exame] morfológico hoje e graças a Deus está tudo bem, minha infecção melhorou 80%, então, provavelmente eu não vou precisar de antibióticos, estou esperando minha médica responder. Dos meninos, os dois estão acima da média – se eu tivesse grávida de um só estaria ótimo –, então os dois estão excelentes, tanto no tamanho, quanto no peso", relatou.

Bárbara Evans rebate críticas

Bárbara Evans usou as redes sociais para dar voz à Neia Alves, que trabalha em sua casa, após receber a crítica de uma internauta por mostrar a funcionária usando uniforme. "Coitada da Néia, até ela precisou se 'adequar' e colocar uniforme de doméstica", disse a usuária.

Na sequência, a modelo deixou Neia se manifestar e explicar sobre a roupa que vestia. "Eu estou usando uniforme porque pedi. Não fui obrigada, não sou obrigada! Eu venho trabalhar do jeito que me sinto confortável. Mas eu pedi para evitar que o cabelo caia na comida e poder ficar apresentável, bonitinha, eu ein! Vai lavar uma louça! Falar da minha roupa...", disparou ela.