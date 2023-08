Grávida de gêmeos, Bárbara Evans atualiza estado de saúde dos filhos

Modelo, que já é mãe de Ayala, também contou aos fãs que está curada de infecção

Bárbara Evans atualizou os seguidores sobre o estado de saúde dos filhos gêmeos após passar em consulta com as médicas que estão acompanhando a gestação de Álvaro e Antonio nesta quinta-feira (24).

"Vamos de atualizações dos meninos, prestem atenção, porque é difícil. Eles estão ótimos, fiz o [exame] morfológico hoje e graças a Deus está tudo bem, minha infecção melhorou 80%, então, provavelmente eu não vou precisar de antibióticos, estou esperando minha médica responder", relatou.

Curada da infecção detectada há algumas semanas, Bárbara afirmou que os bebês estão saudáveis. No início do mês, a influenciadora teve um corrimento na cor marrom, mas deixou claro que as crianças não corriam risco.

"Dos meninos, os dois estão acima da média – se eu tivesse grávida de um só estaria ótimo –, então os dois estão excelentes, tanto no tamanho, quanto no peso", disse.

Bárbara Evans contou as novidades sobre os filhos, Álvaro e Antonio (Foto: Reprodução Instagram)

Mudanças no corpo na gravidez

Anteriormente, Bárbara Evans, que já é mãe de Ayla, de 1 ano, fruto do casamento com o empresário Gustavo Theodoro, contou como vem encarando a nova mudança do corpo.

"As minhas roupas em si já não cabem tem um bom tempo. As calças são as de gestante que não estão servindo. Comprei primeiro P, e depois M e agora já tem G também. Quando falo de roupas que não estão servindo, é coisa que comprei já maior do que o meu tamanho", relatou aos fãs.

Bárbara também confessou estar se sentindo mais bonita do que quando esperava por sua primogênita. "Na gestação da Ayla, engordei muito, mas voltei ao meu normal. Essa gestação de dois estou segurando bem mais. Mas se engordar, engordou. Depois a gente corre atrás. O importante é que nós estamos com saúde e eles estão crescendo bem", declarou.