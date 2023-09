Bárbara Evans recebe crítica ao mostrar funcionária com uniforme e ela rebate: 'Não fui obrigada'

Bárbara Evans deixou secretária esclarecer o motivo de estar usando a roupa e foi apoiada

Bárbara Evans usou as redes sociais para dar voz à Neia Alves, que trabalha em sua casa, após receber a crítica de uma internauta por mostrar a funcionária usando uniforme. "Coitada da Néia, até ela precisou se 'adequar' e colocar uniforme de doméstica", disse a usuária.

Na sequência, Bárbara deixou Neia se manifestar e explicar sobre a roupa que vestia. "Eu estou usando uniforme porque pedi. Não fui obrigada, não sou obrigada! Eu venho trabalhar do jeito que me sinto confortável. Mas eu pedi para evitar que o cabelo caia na comida e poder ficar apresentável, bonitinha, eu ein! Vai lavar uma louça! Falar da minha roupa...", disparou ela.

Bárbara Evans recebeu nova crítica na redes social e fez questão de rebater ataque (Foto: Reprodução Instagram)

Bem-humorada, Neia completou: "O meu look é todo de academia, e eu gosto de colocar avental e touca para ficar apresentável, bonitinha, para poder receber as pessoas em casa. Você não me obrigou. Essa é a realidade nua e crua."

Bárbara Evans procura babás para filhos

Grávida de gêmeos, Bárbara contou também aos seguidores que está procurando babás para ajudar nos cuidados com Álvaro e Antônio, frutos do casamento com o empresário Gustavo Theodoro.

"Estou indo na casa da minha sogra entrevitar outra babá. Depois falo as funções porque são várias, depois explico... Como a gente reveza a noite, né, falam 12x36, então a Ayla tem duas no horário da noite, porque um dia é uma e no outro dia a outra. Essas mesma babás vão cuidar dos meninos, então, precisávamos de mais duas para ficar no plantão junto com elas. As da noite já temos e agora vamos entrevistar uma para o dia. Acabei de me tocar que falta exatamente três meses para essas crianças nascerem, se Deus quiser! Mas vamos lá. Bora!".