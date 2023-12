Após polêmica, Virginia Fonseca encanta ao posar com as filhas

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou uma foto em que surgia ao lado de suas duas filhas, Maria Flor e Maria Alice

Nesta segunda-feira, 4, Virginia Fonseca encantou seus seguidores ao surgir ao lado de suas duas filhas, fruto de seu casamento com o cantor Zé Felipe. A foto da influenciadora com as herdeiras vem logo após uma outra postagem da famosa em seu Instagram, que causou controvérsia.

No clique, Virginia aparecia com um vestido branco, e as filhas apareceram combinando seus looks. Tanto a mais nova, Maria Flor, quanto a mais velha, Maria Alice, usavam um macacão jeans com alça rosa por cima de uma camiseta branca.

“Minhas totocas! A carinha da Flor de assustada. Grata a Deus pelo melhor presente do mundo, minhas filhas”, escreveu a loira que assinou um contrato com o SBT recentemente e terá seu próprio programa de televisão.

Em outubro desse ano, Virginia anunciou que bloquearia os comentários nas fotos de suas filhas. "A partir de hoje, posts das minhas filhas no feed serão com comentários desativados! Estou vindo aqui falar com as pessoas que me amam, meu coração parte, pois amo ler os comentários de vocês, amo receber o carinho de vocês por elas. Mas, existem pessoas que estão doentes e comentam coisas surreais, por isso, prefiro desativar os comentários em postagens delas. Não deixarei de postar, pois amo registrar momentos, mas postarei dessa forma! Espero que vocês, que gostam de nós, entendam", justificou ela.

A postagem de Virginia com as filhas vem após um vídeo compartilhado pela famosa que gerou polêmica na web. A famosa decidiu fazer uma surpresa para o marido, que estava hospedado em um hotel para um show. Porém, o clipe dividiu os seguidores da influenciadora.

Na semana passada, Virginia surpreendeu seus fãs ao compartilhar um vídeo montando as árvores de Natal de sua casa. A mamãe coruja chamou as filhas para montarem duas árvores pequenas e ainda mostrou a luxuosa decoração natalina de sua mansão.

Porém, as coisas não saíram como o planejado e Maria Flor e Maria Alice acabaram não montando as árvores e o trabalho sobrou para Virginia. “E eu duvido que vocês acertem quem teve que finalizar a árvore, ou melhor, montar a árvore toda”, disse a famosa no vídeo.