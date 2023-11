Virginia Fonseca monta árvore de Natal com as filhas: “Caos”

A influenciadora Virginia Fonseca mostrou para seus seguidores a montagem das árvores de Natal de sua casa com suas duas filhas

Nesta quinta-feira, 30, Virginia Fonseca encantou seus seguidores ao compartilhar a montagem das árvores de Natal de luxuosa casa. A influenciadora pediu a ajuda de suas filhas para decorar duas árvores pequenas, uma para cada filha, e mostrou o processo em seu Instagram.

A empresária surgiu quando as duas filhas, Maria Flor e Maria Alice, estavam tomando café da manhã e propôs para que as duas meninas que elas fosse montar as árvores de Natal da casa. A esposa do cantor Zé Felipe ainda deu detalhes sobre a decoração natalina de sua mansão para esse ano.

“Essa é nossa árvore desse ano, escolhemos o tema “Nascimento de Jesus”. Colocamos esse presépio do lado, tem as caixas de veludo em volta, tem enfeites na árvore. Está tudo muito lindo e estou completamente apaixonada nessa árvore”, disse Virginia mostrando uma grande e alta árvore com uma decoração vermelha e dourada.

Mas não parou por aí, a casa de Virginia e Zé Felipe ainda vai contar com suas árvores menores, uma para cada filha. A influenciadora comprou enfeites da mesma cor da árvore principal, e começou a montar a decoração natalina com as duas filhas.

“A gente começou a montar e estava tudo bem até aí”, começou dizendo Virginia no vídeo que mostrava a filha mais velha, Maria Alice, colocando uma bola na árvore dela. Até que, a mais nova, Maria Flor derruba o enfeite colocado pela irmã. “Se instaurou o caos, aí, esquece”, disse a mãe.

O que se seguiu foram cenas de Maria Flor derrubando enfeites, e Maria Alice pegando as decorações e jogando na mãe. Virginia teve que segurar a filha mais nova para que ela não derrubasse a árvore. Por fim, quem teve que montar as duas árvores sozinha foi a influenciadora. “E eu duvido que vocês acertem quem teve que finalizar a árvore, ou melhor, montar a árvore toda”, disse a famosa que ainda mostrou que as filhas se recusaram a montar a árvore.

Casa nova!

Virginia e Zé Felipe estão de mudança! Em suas redes sociais, a famosa surgiu ao lado do amado e mostrou para seus seguidores algumas curiosidades de sua casa nova. Os detalhes do imóvel surpreenderam os fãs.

Além de uma piscina enorme de 35 m² e 150 mil litros de água, a mansão terá um elevador interno, uma área de lazer, ofurô para 12 pessoas, academia, salão de beleza, área de massagem, adega climatizada e outros ambientes. "Ainda faltam alguns meses para finalizar, mas já quis contar para vocês algumas curiosidades que acredito que alguns não saibam ainda", disse ela.