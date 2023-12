Flagra de Virgínia em Zé Felipe deixa fãs desconfiados: "História mal explicada"

Flagra de Virgínia em Zé Felipe registrada em vídeo divide opiniões nas redes sociais e gera teorias dos fãs; entenda a história

A influenciadora Virginia Fonseca está sofrendo críticas nas redes sociais nesta segunda-feira, 4, após preparar uma "surpresa" para o marido, o cantor Zé Felipe. É que ela decidiu aparecer de surpresa no hotel em que ele estava hospedado.

Foi a própria artista quem contou a história nas redes sociais. Ela pegou um voo, um carro e chegou sem avisar dentro do quarto onde ele descansava para uma de suas apresentações. Ao vê-la, o rapaz fez uma cara de surpresa e reagiu com perplexidade.

Também em seu perfil, a artista lamentou a reação do marido. "Galera, confesso que fiquei brava com a reação do Zé, ele ficou com essa cara do video por 15 minutos ou mais. Mas foi mara, te amo, Zé!", disse ela justificando a "brincadeira".

Nos comentários, fãs de Virgínia Fonseca criticaram a postura da influenciadora e estranharam a "brincadeira" que foi considerada ofensiva . "Pra mim a Virgínia foi atrás dele por ciúmes e não pra fazer surpresa. Escuta só", opinou um. "Alguém já pensou que nem sempre a questão é a traição e sim as atitudes controladoras", disparou outro. " Achei essa história bem mal explicada" , disparou um terceiro.

Veja:

Mudanças em breve

Ainda nos últimos dias, a influenciadora milionária chocou ao exibir detalhes da construção de sua nova mansão com Zé Felipe em Goiânia. A área externa da casa terá uma piscina enorme, de 35m² e 150 mil litros de água. Ela também dará acesso a uma área de lazer por meio de uma longa escada, que leva para uma lareira, ofurô que cabe 12 pessoas, academia, adega climatizada, salão de beleza, sala de massagem, banheiro para banhos pós-treino e sauna. Por fim, Virginia também revelou que a casa também terá um elevador interno.