Após surpresa, Virginia Fonseca fica brava com reação de Zé Felipe

Virginia Fonseca fica chateada ao ver cara de Zé Felipe ao surgir de surpresa em hotel antes de show; influenciadora mostrou vídeo do momento

A influenciadora Virginia Fonseca deixou o marido, o cantor Zé Felipe, abismado ao aparecer de surpresa no hotel antes de um show no último final de semana. Após viajar em seu avião e depois de carro para chegar ao amado, ela obteve uma reação inesperada.

Em sua rede social, a famosa postou um vídeo exibindo detalhes da surpresa, inclusive, o momento em que chegou no quarto para surpreender o pai de suas filhas. Passado, o herdeiro do cantor Leonardo se mostrou desacreditado ao ver a mulher.

"Galera, confesso que fiquei brava com a reação do Zé, ele ficou com essa cara do video por 15 minutos ou mais. Mas foi mara, te amo! Foi tudo incrível e eu estava com saudade de ir em um show seu, galera de Itiquira, valeu pelo carinho", contou Virginia Fonseca ao exibir o registro.

Ainda nos últimos dias, a influenciadora milionária chocou ao exibir detalhes da construção de sua nova mansão com Zé Felipe em Goiânia. A área externa da casa terá uma piscina enorme, de 35m² e 150 mil litros de água. Ela também dará acesso a uma área de lazer por meio de uma longa escada, que leva para uma lareira, ofurô que cabe 12 pessoas, academia, adega climatizada, salão de beleza, sala de massagem, banheiro para banhos pós-treino e sauna. Por fim, Virginia também revelou que a casa também terá um elevador interno.

Virginia Fonseca assina contrato com o SBT

A influenciadora digital Virginia Fonseca está com novidade em sua vida profissional. Ela acaba de assinar contrato com o SBT para se tornar apresentadora de TV e vai integrar a grade de programação da emissora em 2024.

A informação foi confirmada por ela para o colunista Leo Dias, que ainda divulgou uma declaração dela sobre sua nova fase. “Sou a mais nova contratada do SBT! Pensa numa pessoa que está feliz, eu mesma! Este sempre foi meu sonho, agora foco e trabalho dobrado para fazer a melhor entrega. Até porque já estou me sentindo em casa”, disse ela.

Ainda segundo o colunista, Virginia deverá ter um programa de variedades nos sábados à noite. Vale lembrar que a influencer tem uma carreira de sucesso na internet. Ela tem apenas 24 anos, mas já acumula mais de 44 milhões de seguidores apenas no Instagram. Ela costuma mostrar o seu dia a dia ao lado da família e também tem empresa de produtos de beleza.