Aos 8 meses de gestação, Jéssica Ellen mostra o barrigão e impressiona com o tamanho

Na espera do primeiro bebê, a atriz Jéssica Ellen exibiu seu barrigão de 8 meses e impressionou

Redação Publicado em 28/10/2022, às 11h47

Mamãe de primeira viagem, a atriz Jéssica Ellen (30) está no seu oitavo mês de gestação, e dividiu com seus seguidores dois registros mostrando o barrigão de grávida e impressionou.

No seu perfil oficial do Instagram, Jéssica Ellen compartilhou duas fotos em que aparece com um roupa confortável: "Bom dia, 8 meses do neném", escreveu ela.

No final de semana, Jéssica Ellen e Dan Ferreira (30), prepararam um chá de bebê em que revelaram o nome do filho, com a presença de famosos. Os artistas estão esperando um menininho, que vai se chamar Máli Dayo.

Veja as fotos de Jéssica Ellen:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Grávida, Jéssica Ellen mostra barrigão

Recentemente, Jéssica Ellen compartilhou fotos da evolução da gravidez nas redes sociais! A atriz publicou uma série de registros em seu feed no Instagram e exibiu o barrigão à espera do primeiro filho com o ator Dan Ferreira, e celebrou a nova fase da sua vida. Praticante do candomblé, Jéssica é filha de Oxum. Em outras imagens, é possível ver comidas dos Orixás, imagens e objetos da religião. "Dentro de mim, tem dois corações (o meu, e o do neném)", escreveu Jéssica.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!