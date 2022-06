Andressa Ferreira explode o fofurômetro ao postar fotos de Festa Junina em família

Andressa Ferreira mostra Festa Junina em família e Bento rouba a cena com seu look típico

CARAS Digital Publicado em 25/06/2022, às 20h53

Neste sábado, 25, Andressa Ferreira (34), Thammy Miranda (39) e Bento (2) aproveitaram um dia de São João!

E, é claro que a influenciadora digital quis mostrar para os seguidores do Instagram como foi o passeio em família.

Ela publicou uma sequência de seis registros da Festa Junina que eles foram e, só para não perder o costume, o bebê roubou a cena.

A primeira foto é só do pequeno com seu look típico de caipirinha. A segunda e a terceira são da família completa.

O quarto clique é também só do herdeiro. No quinto, tem mais uma pessoa ao lado dos três. E, no último, é possível ver Bento se divertindo na festa.

“Eu não consigo escolher a preferida! Qual a sua? Que emoção gostosa esse momento! Festa Junina agora tem outro sabor”, se derreteu a mãe-coruja na legenda do post.

Os internautas se derreteram. "Estou encantada, “lindos”, “momento único”, “tudo de bom” e “vocês são luz”, elogiaram nos comentários.

Veja as fotos da Festa Junina de Andressa Ferreira, Thammy Miranda e Bento: