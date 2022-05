Andressa Ferreira posta selfies com Thammy Miranda e brinca: ''Pra me esquentar nesse friozinho''

Andressa Ferreira e Thammy Miranda surgem juntinhos em sequência de selfies e encantam a web

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 12h27

Não é segredo para ninguém que Andressa Ferreira (34) e Thammy Miranda (39) são muito apaixonados um pelo outro.

Eles quiseram deixar isso claro mais uma vez nesta quarta-feira, 25.

A influenciadora digital usou seu Instagram para publicar uma sequência de fotos românticas ao lado do maridão.

No primeiro clique, o político apareceu dando um beijo na testa da amada. No segundo, os dois estavam sorrindo para a câmera. E, no último, ela posou sozinha.

“Você pra me esquentar nesse friozinho! Meu príncipe!”, se declarou no começo da legenda. “Quem aí tem alguém pra se esquentar também?”, questionou em seguida.

Os internautas lotaram os pais de Bento (2) de elogios. “Lindos”, “deus abençoe vocês grandemente”, “muito amor envolvido”, “sejam felizes para sempre” e “queridos” foram alguns dos comentários deixados no post.

Veja os registros de Andressa Ferreira com Thammy Miranda: