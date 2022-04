Adriana Lima mostra detalhes de chá revelação para descobrir sexo do terceiro filho

Modelo Adriana Lima fez um chá revelação em sua terceira gravidez ao lado da família e revelou o sexo do herdeiro com Andre Lemmers III

CARAS Digital Publicado em 18/04/2022, às 13h47

A top Adriana Lima (40) preparou uma festa para revelar o sexo do terceiro bebê que está esperando!

Em suas redes sociais, na manhã desta segunda-feira, 18, a brasileira compartilhou um vídeo do chá revelação, em que aparece ao lado da família.

No registro, publicado em seu perfil no Instagram, Adriana aparece ao lado das filhas e amado, o produtor cinematográfico Andre Lemmers III (40), e revelou que estão esperando um menino.

"E a revelação está em… Obrigado @genderrevealmiami por montar uma maravilhosa revelação de gênero de última hora e para @alebomeny e @lucas.bomeny por capturar o momento! Obrigado @patycantoni por nos deixar lindos! #babygenderreveal", escreveu Adriana Lima ao legendar a publicação.

Adriana já é mãe de Valentina, de 12 anos, e Sienna, de 9, do relacionamento com o ex-marido, o jogador de basquete Marko Jaric.

Adriana Lima anuncia terceira gravidez

Em fevereiro, Adriana Lima anunciou que estava esperando seu terceiro filho. Com vídeo especial postado no TikTok, Adriana compartilhou a reação de seu namorado, Andre Lemmers, ao saber da notícia. "Ele gosta de me assustar em todos os lugares. No banheiro, em casa, no museu, antes de sair pra trabalhar. Hoje eu me vinguei", disse a musa.

Confira a publicação de Adriana Lima: