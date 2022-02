Adriana Lima anuncia terceira gravidez em vídeo especial com Andre Lemmers:

A supermodel brasileira, Adriana Lima, usou as redes sociais para anunciar sua terceira gravidez

Vem bebê por aí! Aos 40 anos, a modelo Adriana Lima anunciou que está grávida de seu terceiro filho.

Com vídeo especial postado no TikTok, Adriana compartilhou a reação de seu namorado, Andre Lemmers, ao saber da notícia.

"Ele gosta de me assustar em todos os lugares. No banheiro, em casa, no museu, antes de sair pra trabalhar. Hoje eu me vinguei", disse Adriana.

Em seguida, Adriana mostrou o teste de gravidez e os batimentos cardíacos do bebê, seguido pela reação de Andre, que se mostrou surpreso com a novidade.

Adriana Lima é nascida em Salvador, Bahia, e começou cedo como modelo. Hoje, aos 40 anos, Adriana é mãe de Valentina, de 12 anos e Sienna, de 9, frutos da relação com o ex-marido, o jogador de basquete, Marko Jaric.

