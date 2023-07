Yasmin Brunet causa polêmica ao mandar indireta ao ex-marido Gabriel Medina: “Biscoiteira”

A modelo Yasmin Brunet causou comoção nas redes sociais ao mandar uma indireta ao surfista e ex-marido Gabriel Medina

Nesta última segunda-feira, 3, Yasmin Brunet causou comoção nas redes sociais ao publicar um vídeo em seu TikTok com uma indireta para o seu ex-marido Gabriel Medina. A modelo compartilhou um clipe em que fazia uma trend.

A brincadeira com o filtro consistia em juntar Yasmin com uma letra, e depois, o emoji que a junção dos dois resultava. A letra em questão foi “G”, a inicial do seu ex-marido. E o emoji resultante foi de coração partido.

O resultado do filtro fez com que Yasmin esboçasse uma cara feia e depois caísse na risada. “Uma hora dessas?”, escreveu a influenciadora na legenda do vídeo que viralizou e causou polêmica na internet.

Alguns seguidores de Yasmin apoiaram a filha de Luiza Brunet, rasgando elogios nos comentários da publicação! “Quem perdeu foi ele, só acho”, comentou uma fã. E outra seguidora elogiou: “Você é uma deusa”. “A mulher mais linda que eu já vi”, ainda disse outra admiradora.

Porém, alguns seguidores que assistiram o vídeo acharam que Yasmin não superou o término ou que estivesse querendo chamar atenção. “Não superou”, escreveu uma seguidora. E outra espectadora comentou: “Se você quiser voltar, você fala”.

Mais críticas chegaram quando o vídeo foi parar em uma página de fofocas nas redes sociais. “Ela tinha a opção de não postar. Postou e deu engajamento”, opinou uma seguidora. E outra escreveu: “Depois de 100 tentativas veio o ‘G’, biscoiteira”.

Ainda nos comentários do vídeo postado no TikTok de Yasmin, muitos seguidores comentaram que sentem saudades do casal junto. “Voltem, eu imploro”, pediu uma fã. E outra seguidora disse: “Era o encontro de almas mais lindo de se ver”. “Yas, você já superou, mas eu não”, escreveu uma admiradora do casal.

O término

Gabriel Medina e Yasmin Brunet tiveram um relacionamento entre 2020 e 2022. Foi ainda em 2020 que o surfista e a modelo se casaram. Em janeiro do ano passado, o casal anunciou oficialmente a separação.

"Todo final de relacionamento é horrível, mas é muito mais difícil quando você está sendo exposta o tempo todo. Foi muito cruel o meu, porque eram mentiras todos os dias, e sempre ruim pra mim, eu sendo o lixo", desabafou Yasmin em uma participação ao podcast “PodDelas” em agosto do ano passado.