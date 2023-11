Yasmin Brunet cansa das comparações com Mel Maia e desabafa: "É muito feio"

Em conversa com seus seguidores, Yasmin Brunet desabafa sobre as comparações com Mel Maia, ex de seu novo affair, MC Daniel; confira!

Em clima de romance com MC Daniel, a modelo Yasmin Brunet está curtindo demais seu novo affair. Após a confirmação do funkeiro de que algo está rolando entre os dois, a ex do surfista Gabriel Medina abriu o jogo por uma situação chata que está passando.

Em conversa ao vivo com seus seguidores do Instagram, a influenciadora digital desabafou sobre as comparações que ela recebe com a ex-namorada de Daniel, a atriz Mel Maia. Mesmo com o término do casal em agosto, o seu relacionamento ainda é lembrado pelos internautas, mesmo nas publicações de Brunet.

Na live, uma amiga repetiu uma pergunta de seus seguidores: "O que você acha do povo ficar te comparando com outras mulheres?". Sem citar o nome da artista, Yasmin fez seu desabafo. "Não faz isso não gente, sério. Eu fico vendo vocês comparando o tempo com outras meninas, inclusive com meninas muito mais novas, que não tem nem como ter essa comparação. É muito feio, gente. É muito chato, de verdade", iniciou.

Em seguida, a modelo criticou a atitude de alguns internautas e deu uma lição de moral. "Cada pessoa é uma pessoa única. Cada pessoa tem sua beleza individual. Cada pessoa é de um jeito. Tudo bem gostar mais de uma ou de outra. Tudo bem achar mais bonito o corpo de uma do que da outra. Mas assim, ficar botando duas mulheres contra as outras, é bizarro. Vocês não fazem isso com um homem, cara. Vocês só fazem isso como mulher", disse ela.

Por fim, Yasmin ainda pediu novamente por um fim nas comparações. "Ai depois, quando dá ruim, é tipo: 'Quem é que começou tudo?'. Eu não entendo porque tem que ficar botando uma mulher contra a outra. Vocês têm que parar com isso, pelo amor de Deus. Para de criar rivalidade onde não tem. Cada mulher tem sua beleza diferente, ninguém é igual a ninguém", finalizou.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

MC Daniel abre o jogo sobre seu status de relacionamento com Yasmin Brunet

Em entrevista ao apresentador Rodrigo Faro nesta quarta-feira, 22, o funkeiro MC Daniel foi sincero e abriu o jogo sobre um suposto novo affair com Yasmin Brunet.Na conversa, ele assumiu que está rolando algo com a modelo, mas afirmou não estar namorando ela.

Em trecho dos bastidores da conversa, o cantor foi questionado sobre seu envolvimento com a ex de Gabriel Medina. Daniel prontamente negou estar em um relacionamento sério com Yasmin, mas admitiu que eles estão se conhecendo melhor nos últimos tempos. "Tá rolando algo especial", disse ele, sem assumir algo sério com Brunet.