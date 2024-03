Xuxa se emociona ao recordar último contato com Ayrton Senna: 'Fica na cabeça'

Ex-namorada de Ayrton Senna, Xuxa relembrou o pedido que fez um dia antes do acidente que causou a morte do piloto de Fórmula 1

A apresentadora Xuxa Meneghel não conteve as lágrimas ao falar mais uma vez sobre Ayrton Senna, vítima de um acidente que ocasionou sua morte em 1994, durante uma corrida no Grande Prêmio de San Marino, na Itália. Emocionada, a loira recordou o pedido que fez ao ex-namorado um dia antes da tragédia.

Xuxa contou que seu último contato com Senna ocorreu através de uma ligação telefônica. Em participação no documentário "Sullivan e Massadas: retratos e canções", original Globoplay, a mãe de Sasha Meneghel explicou que havia aconselhado o piloto a não participar da corrida.

"Temos histórias boas e ruins. Isso do Ayrton, muita gente não sabe. Mas nós estávamos gravando a semana toda. Sábado tinha saído a revista CARAS, na época. Sullivan mostrou e disse: 'Você viu que o Senna mandou um recado [na revista] para você?'. A Marlene [Mattos] disse também: 'A Xuxa quer ir atrás dele para eles se casarem'. E eu falei no estúdio que segunda-feira iria atrás dele", declarou ela.

Em meio às lágrimas, a eterna Rainha dos Baixinhos revelou que tinha planos de encontrar Ayrton Senna após a corrida na Itália. "Eu disse no sábado que segunda iria atrás dele. No domingo ele morreu. Isso ainda fica na minha cabeça. A gente ficou gravando até às três da manhã naquele dia e fui acordada na hora da corrida com várias pessoas me ligando dizendo que Senna tinha sofrido o acidente", relembrou Xuxa.

Michael Sullivan também falou sobre o fatídico dia em que Ayrton Senna sofreu o acidente. Ao longo do documentário, ele recordou o momento em que o piloto de Fórmula 1 conversou com Xuxa no telefone. "Ele estava dormindo e acordou para atendê-la. Xuxa, você disse: 'Por que você vai para essa corrida? Não tem necessidade", disse ele.

A apresentadora havia pedido para que Senna não participasse da corrida no GP de San Marino após receber a notícia de que um outro piloto havia falecido na mesma pista no dia anterior à competição. Os dois viveram um romance entre 1988 e 1990.

Xuxa revela motivo do término com Ayrton Senna

A cantora e apresentadora Xuxa Meneghel participou do podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme e fez revelações fortes sobre sua vida. Ao longo do bate-papo, a famosa falou sobre o relacionamento que teve com Ayrton Senna.

Após viver um namoro traumatizante com Pelé, marcado por traições, Xuxa se envolveu com o piloto de Fórmula 1, falecido em 1994. Segundo a eterna Rainha dos Baixinhos, Ayrton a fez se descobrir como mulher.

A artista, então, contou que Marlene Mattos, sua ex-empresária, fez-lhe uma imposição. "Ela disse para mim: ‘você tem de escolher entre a sua profissão ou o seu amor. Porque se ele entrar por essa porta, eu saio pela outra’. E daí vocês já sabem qual foi a minha escolha. Eu imaginei que lá na frente encontraria ele, não estaria mais com a Marlene e a gente ficaria juntos. Mas não sei se estaria com ele ou se ele estaria vivo. Fico no que tenho hoje", explicou. Confira!