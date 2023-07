Como Xuxa e Ayrton Senna se conheceram? Relembre romance

Xuxa e Ayrton Senna viveram romance por cerca de um ano e oito meses no final de década de 1980

Xuxa Meneghel (60) e Ayrton Senna, que morreu aos 34 anos em maio de 1994, viveram romance no final de década de 1980. O namoro, que durou cerca de um ano e oito meses, começou com iniciativa do piloto. Relembre como o casal se conheceu.

Antes de Xuxa e Ayrton Senna assumirem o romance publicamente, o piloto participou de um especial de Natal do programa Xou da Xuxa, em 1988. "Ele é meu verdadeiro amigo, uma gracinha. E eu sei que vocês vão curtir de montão. É um vencedor, é uma grande pessoa: Ayrton Senna", apresentou a Rainha dos Baixinhos na época.

Durante o terceiro episódio de 'Xuxa, O Documentário', do Globoplay, intitulado 'Amor, Morte. Vida, Fogo', a apresentadora revelou que os dois se conheceram por inciativa de Ayrton Senna : “Ele ligou para o programa e a Marlene atendeu. 'Você não queria falar com ele. Tá aí, ó!'. Quando eu atendi, ele falou: 'É a menina mais linda do Brasil?'. E eu: 'Quem é?'. Fiquei meio sem jeito e ele falou: 'Posso te ver?'. Eu falei estou fazendo um show e ele falou: 'Tenho um aviãozinho, posso pedir para ir te buscar?'".

"Quando vi, eu estava dentro do avião dele, com um cartão do outro lado escrito: 'Broto, não fique tão bonita porque não me responsabilizo'. Eu falei: 'Nossa, que coisa mais cafona. Puxa vida, não vai dar certo isso'. Ele me ligou e falou: 'Já chegou?'. E falou o nome do hotel e que chegava na minha casa em cinco minutos. Eu falei: 'Não, já vou dormir'. E ele falou: 'Quero te ver antes'. Tá bom. Eu estava de roupa para dormir, quando eu estava colocando outra roupa, eu já ouvi o carro chegando. O cara chegou em cinco minutos mesmo!”, acrescentou Xuxa.