Xuxa revela que já foi expulsa de condomínio na Argentina: "Fãs acampavam na frente"

Em entrevista à CARAS, Xuxa Meneghel relembrou que paixão de fãs argentinos gerou preocupação nos anos 90

A apresentadora Xuxa Meneghel (60) revelou que sua fama na Argentina certos problemas em sua residência no país. Em entrevista à CARAS, a eterna rainha dos baixinhos revelou que chegou a ser expulsa de dois condomínios por conta da quantidade de fãs que acompanhavam sua rotina.

Segundo a loira, que foi recordistas de capas da CARAS, os vizinhos e a administração de seu condomínio não gostaram nada de ter a privacidade interrompida ao ver fãs que decidiram, praticamente, morar na frente do imóvel.

"Fui para um um apartamento, uma cobertura, que eles pediram para eu sair. Fui convidada para sair pelas pessoas que moravam no prédio, porque ficavam muitos fãs embaixo cantando e não deixava as pessoas dormirem", relembrou a artista, em bate-papo com o jornalista Fabrício Pelegrino.

Por conta do imprevisto, Xuxa, que atuou na programação da Argentina entre os anos de 1991 a 1993, disse que foi obrigada a se mudar para uma região afastada do centro, para evitar problemas com fãs e a vizinhança. "Demorava uns 40 minutos para chegar lá na casa", relembra.

Apesar do planejamento, a apresentadora disse que os fãs continuaram lhe seguindo e foram morar na frente de sua nova casa, chegando a montar um acampamento com direito a churrascos: "As pessoas começaram a botar cabanas, carpas, como eles falavam, na frente da casa".

"Faziam o churrasco deles e ficaram dormindo lá, morando, moravam na frente. Eu morava dentro da casa e os fãs moravam fora, acampavam na frente da casa", completa ela que, desta vez, passou a receber bichos de presentes.

Segundo a mãe de Sasha, por conta da intensa movimentação dos fãs e o grande número de bichos na casa, ela também começou a incomodar novamente os vizinhos. "Lembro que eu fiquei lá um tempo e também fui convidada a a sair do lugar, por causa dos bichos e da cantoria das pessoas. Aí eu falei: 'eu não tenho mais lugar para ficar'. Tinha pônei, tinha Ganso", disse ela se divertindo com a lembrança.