Xuxa relembra relação com pai e desabafa sobre mágoas: "Não posso julgar"

Em entrevista à CARAS, Xuxa relembrou relação com o pai e confessou que enfrentou duro processo para superar traumas

A apresentadora Xuxa Meneghel (60) confessa que ainda hoje tem questionamentos quanto ao relacionamento com seu pai, Luiz Floriano Meneghel. Em entrevista à CARAS, a eterna rainha dos baixinhos abriu o coração e revelou que aprendeu com o tempo a se desfazer de mágoas do passado.

"Até hoje eu me pergunto por que meu pai não falou comigo sobre certas coisas. Por exemplo, quando eu falei do abuso no Fantástico e falei do amigo dele e tal, ele não veio falar comigo depois. Meu pai tinha uma coisa muito assim, sabe? Ele não era de falar e não só do abuso, como qualquer outra coisa", disse ela ao relembrar uma das capas da CARAS ao qual aparece com o pai do lado.

Ela conta que aos poucos foi desconstruindo a imagem do pai e por isso conseguiu lidar melhor com certos traumas. "A gente nunca se sentou para conversar. Na realidade, eu trabalhei isso dentro de mim. Eu não posso julgar o meu pai por uma coisa que eu faria ou poderia fazer pior ou que todo mundo faz", disse ela, relembrando as traições do pai com sua mãe, Alda Meneghel.

"A gente acha que o nosso pai, nossa mãe, não pode errar. A gente aceita erros de todo mundo, menos deles. Aí quando eu me coloquei no lugar não só de filha, mas de uma mulher com um relacionamento, eu não podia ter cobrado tanto, ter me metido ou ter falado tanto esse turbilhão de coisas que eu senti. Não foi justo com ele", declara.

Depois de ter se reconciliado com a criança interior e com todos os traumas envolvendo seu pai, Xuxa confessa que foi difícil se aproximar dele. "Ele já não me conhecia", relatou ela, que acabou vivendo situações constrangedoras em casa.

"Meu pai nunca foi muito presente com a gente e esses seis anos fez uma separação maior ainda, a ponto dele chegar perto de mim e perguntar: 'você quer um café, minha filha". E eu respondi: 'Pai, eu não tomo café'. Aí ele vinha: 'Você quer um franguinho?. Pai, eu não como frango desde os meus 26 anos'. 'Tem um ovinho'... pai eu não como um ovo desses meus 14 anos", relembra.

Ainda durante o bate-papo, ela lembrou que não gostava de ver o pai fazendo cobranças por presentes luxuosos. Por ter mais proximidade com a mãe, ela deu uma cobertura de frente para o mar para a matriarca, o que gerou momentos de ciúmes.

Leia também: Xuxa revela que crença espirita ajudou no luto de Ayrton Senna: "É um alento"

"Ele entrava [no apartamento] e falava: 'Ah, uns com tantos e outros com tão pouco'", conta ela, que continua: "Ai que feio, ele falando isso. Todo mundo sabia que a minha vontade era sempre de trabalhar desde muito cedo para dar presente para minha mãe, dar tudo para minha mãe e ele meio que queria comparar".

Segundo Xuxa, Luiz Floriano não deveria fazer tais exigências. "A minha mãe era minha mãe, irmã, amiga, minha tudo. Minha base, minhas paredes, meu chão, meu teto. Não dava. Eu ficava olhando... como que ele tá falando isso?", se questiona.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: