Xuxa Meneghel fala sobre pressentimento com Jô Soares: ''Acho que era meu anjo''

05/08/2022

A apresentadora Xuxa Meneghel lamentou a morte de Jô Soares, aos 84 anos, nesta sexta-feira, 05, falando que nos últimos tempos sentiu algo em relação ao humorista. Sem saber o que era, a loira tentou contato com ele.

"Esses dias eu pensei muito em você… vi que seu celular não era o mesmo… mandei mensagem por direct (mas era uma página de fã)", contou a loira sobre as tentativas que fez recentemente para entrar em contato com o falecido.

"Acho que era meu anjo da guarda pedindo pra te dizer que eu ADORO você, e que estava aqui se precisasse de algo… não consegui, mas agora fica uma saudade grande e a vontade enorme de um abraço que eu não te dei", lamentou que não conseguiu falar com ele.

Por fim, a Rainha dos Baixinhos terminou a declaração com a frase do apresentador: "Um “BEIJO do gordo” e um abraço de quem ama, amou e amara sempre sua energia. Obrigada por tudo, você fará muita falta".

Família de Jô Soares explica porque causa da morte não será revelada

Na madrugada desta sexta-feira, 05, Jô Soares faleceu aos 84 anos no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde estava internado desde julho para tratar uma pneumonia. A causa da morte não foi revelada pela família.

Durante o programa Encontro (TV Globo), o repórter Tiago Scheuer leu ao vivo uma nota divulgada recentemente à imprensa sobre a causa da morte do apresentador e humorista.

"A causa ainda não foi divulgada e não deve ser, até porque saiu agora pouco uma nova nota do hospital Sírio Libanês dizendo que não haverá sequer uma coletiva de imprensa. Também não vai ter entrevistas médicos que acabaram atendendo o Jô e acompanharam desde o mês passado. Ainda de acordo com essa nota, a família solicitou discrição do caso a pedido do próprio Jô com relação a tudo isso”, contou.

