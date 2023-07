Xuxa abre o jogo sobre reencontro com Marlene em documentário: 'Foi bastante difícil'

Durante coletiva de imprensa, na qual a CARAS Brasil esteve presente, Xuxa entregou que repensou participação de Marlene Mattos em seu documentário

Xuxa Meneghel (60) realizou o evento de lançamento de Xuxa, o Documentário, na última segunda-feira, 10. Durante coletiva de imprensa, na qual a CARAS Brasil esteve presente, a Rainha dos Baixinhos entregou que repensou participação de Marlene Mattos (73) em seu documentário e abriu o jogo sobre reencontro: "Foi bastante difícil".

"Com a Marlene foi bastante difícil. Na hora que o Pedro me falou que ia fazer, ele disse: 'A gente pode chamar todo mundo? Podemos chamar o Pelé, a Marlene?'. E eu falei: 'Deve'. Mas depois que eu falei o 'deve', fiquei: 'Meu Deus'", compartilhou Xuxa .

A apresentadora destacou que, apesar da decisão imediata, ela não deixou de repensar a escolha da participação de Marlene Mattos para o documentário. "Pensei e repensei bastante. Mas eu também mudei bastante e queria ver essas mudanças, queria ouvir. Foi um pouco decepcionante quando não senti isso, mas foi muito válido", comentou.

Durante a coletiva de imprensa, Xuxa ainda entregou um momento dos bastidores do documentário que não entrou como parte da produção final. "O que aconteceu foi desagradável, eu já saí dali falando: 'Por favor Pedro, isso aí não coloca. Falei na hora, sem pensar'. Ou melhor, até pensei para falar ali, mas acho que nem todo mundo está preparado para ouvir as coisas que eu falei", entregou a Rainha dos Baixinhos.

"Aí ele falou: 'Tudo bem, já tinha pensado em tirar, achei que você se excedeu demais'. Eu falo muito. Não está no documentário, mas tem coisas que, realmente, eu não precisava [dizer]", acrescentou Xuxa sobre a cena que ficou de fora do seu documentário. Disponível no Globoplay desde quinta-feira, 13, a série conta com cinco episódios, que serão lançados semanalmente na plataforma.