Xamã fica constrangido ao revelar se viveu affair com Luisa Sonza

O que rolou? Xamã quebra o silêncio e fica sem graça ao se pronunciar sobre especulações de romance com Luisa Sonza

Na última terça-feira, 8, o cantor Xamã participou de um bate-papo descontraído com as apresentadoras Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme no podcast ‘Quem Pode, Pod’. Mas o rapper acabou ficando desconfortável após ser questionado sobre o suposto romance com a também cantora Luisa Sonza.

Para quem não se lembra, as especulações surgiram depois que os cantores firmaram duas parcerias de sucesso nas canções ‘Câncer’ e ‘Mamacita’, que ganharam clipes com algumas cenas picantes entre o rapper e a funkeira. Além disso, os artistas também lançaram um perfume juntos, inspirado em uma das músicas.

Fe Paes Leme foi quem trouxe o assunto à tona durante a entrevista: “Quando você fez a música com a Luísa Sonza, houve boatos de que vocês estavam juntos, que vocês tinham se pegado e tal. E aí vocês lançaram um perfume”, a apresentadora lembrou e Xamã tentou desconversar ao falar sobre a fragrância.

Mas Fernanda não deixou o rapper fugir do tema: “Eu só vou falar do perfume se você contar”, na sequência a apresentadora cantou a letra de uma das canções para Xamã, que ficou sem graça com a situação e abriu o jogo sobre o suposto affair: “Não, pô. A gente é amigo”, disse o rapper visivelmente incomodado.

Após notarem o constrangimento ao tocar no assunto, as apresentadoras disseram que pretendem perguntar para Luísa futuramente e desconversaram. Vale lembrar que atualmente, a loira está vivendo um romance com o investidor Chico Moedas. Já o rapper, assumiu recentemente o relacionamento com a influenciadora Ana Julya Miranda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Xamã faz primeira aparição pública com a namorada:

No final do mês passado, o rapper Xamã marcou presença em um evento de marca de perfume na capital de São Paulo na companhia da amada, Ana Julya Miranda, na primeira aparição pública do casal. O cantor já vinha curtindo e comentando fotos da influenciadora no Instagram. Confira os cliques!