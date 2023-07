Xamã faz primeira aparição pública com a namorada

Rapper carioca Xamã marca presença em evento em São Paulo na companhia da nova namorada após polêmica com a ex e a filha

O rapper Xamã está namorando! O cantor carioca marcou presença em um evento de marca de perfume na capital de São Paulo na noite de terça-feira, 25, na companhia da amada.

Com look todo preto, o carioca de 33 anos chegou acompanhado da nova namorada, Ana Julya Miranda, na primeira aparição pública do casal. O cantor já vinha curtindo e comentando fotos da influenciadora no Instagram.

Vale lembrar que rolam boatos de que ele já viveu affair com famosas como Yasmin Brunet, Luísa Sonza, Key Alves, Jade Picon e Thaís Braz.

Recentemente, Xamã teve seu nome envolvido em polêmica após exposição da mãe de sua filha. A influenciadora Renata Gutierrez decidiu desabafar sobre seu relacionamento com o cantor. Segundo ela, o artista tem se vingado dela de uma forma para lá de cruel: desprezando sua própria filha, Hanna, de dois anos.

Durante uma declaração para a coluna de Mariana Morais, do Em Off, Renata revelou que acreditava que o rapper melhoraria a sua postura em relação à filha, mas que na verdade, foi completamente o contrário. Segundo a morena, Xamã tem excluído ainda mais a pequena de sua vida. “Depois da exposição ele nunca mais perguntou nada dela. Ele fez reunião em família e não incluiu ela. Está dificultando tudo. É bizarro, porque eu jurava que ele iria melhorar”, contou Renata.

Confira:

Luana Piovani se envolve em confusão com Xamã

A modelo Luana Piovani saiu em defesa da mãe da filha do cantor Xamã, Renata Gutierrez. A atriz detonou a atitude do cantor. "Esses mal nascidos sem respeito, sem consideração ainda abusam, tripudiam e saem sorrindo na foto", disse Luana, que afirmou que o nome artístico escolhido por ele não tinha a ver com sua personalidade. "Os xamãs estão todos tristes pela péssima representatividade", disse ela na legenda da definição da palavra.