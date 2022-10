Whindersson Nunes se pronuncia após voltar a seguir Luisa Sonza

Whindersson Nunes abre o jogo sobre seu status de relacionamento após os fãs perceberem que ele voltou a seguir Luisa Sonza no Instagram

CARAS Digital Publicado em 12/10/2022, às 13h08

O humorista Whindersson Nunes pegou os fãs de surpresa ao falar sobre o seu status de relacionamento. A declaração dele surgiu poucos dias após os fãs perceberem que ele voltou a seguir a ex-mulher, a cantora Luisa Sonza, no Instagram.

Nesta quarta-feira, 12, ele afirmou que está solteiro e tem seus 'contatinhos'. A revelação foi feita nos stories do Instagram. Ele aparece exibindo o braço musculoso no espelho de um banheiro e falou sobre sua vida pessoal. “Eu estou solteiro. Vocês não vão acabar com os meus contatos da noite para o dia, não”, disparou.

Vale lembrar que Whindersson não assume um relacionameto desde o fim do noivado com Maria Lina, com quem teve um filho, João Miguel, que faleceu pouco depois do nascimento.

Antes disso, o humorista foi casado com Luisa Sonza entre 2018 e 2020.

Whindersson Nunes gasta R$60 mil em tênis para distribuir em show

Whindersson Nunes gastou R$60 mil em tênis da marca Jordan para dar para os espectadores durante o show de seu alter ego rapper, Lil Whind, em Teresina, Piauí. Todos os pares estão autografados pelo humorista.

“‘Jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia’ é o que diz Emicida. E domingo, 18/9, eu divido o palco com esse poeta no Festival Girassol, em Teresina (Piauí). Chuva de Jordan para os meus”, escreveu o artista.