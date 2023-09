Whindersson Nunes mostra reação hilária de Marquezine com seu novo vídeo

O humorista Whindersson Nunes reagiu à Besouro Azul, filme de Bruna Marquezine, e ganhou resposta bem humorada da atriz; confira!

Em agosto, a atriz Bruna Marquezine fez sua grande estreia em Hollywood com o filme Besouro Azul, da DC Comics. Desde então, o longa está dando o que falar entre os brasileiros, que reagiram positivamente à produção da famosa. E um dos que reagiram foi o humorista Whindersson Nunes.

O influenciador digital reviveu um quadro em seu canal do YouTube, onde ele reagia a filmes que estão bombando no momento. E o escolhido da vez foi o que contou com Marquezine no elenco principal. No vídeo, Whindersson contou o dia que foi assistir Besouro Azul e fez comentários engraçados sobre diversos momentos do filme

E nesta sexta-feira, 8, com intenção de divulgar o trabalho, o comediante compartilhou a reação hilária da intérprete de Jenny Kord. Através da DM do Instagram, Bruna entrou em contato com o influenciador e mandou vários áudios rindo do vídeo, mostrando o quanto gostou da reação de Whindersson. E ele não perdeu a oportunidade de mostrar isso aos seus seguidores.

"VÍDEO NOVOOOOO, aprovado pela atriz do filme @brunamarquezine. Não entendi mto o que ela falou mas parece que gostou kkkk", escreveu ele na legenda da publicação. Na conversa com a atriz, Whindersson demonstrou sua gratidão por ela gostar de seu trabalho. "Que top que você tá se divertindo", disse ele.

Confira a reação de Bruna Marquezine:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Whindersson Nunes (@whinderssonnunes)

Bruna Marquezine conta detalhes de sua rotina matinal

No último dia 5, Bruna Marquezine surpreendeu os fãs ao mostrar detalhes de sua rotina matinal para a revista Elle norte-americana. Em vídeo, ela mostrou o que faz logo após acordar e revelou alguns momentos de sua intimidade, como o uso de protetor bucal para dormir.

Para começar, a atriz brasileira contou que acorda com o protetor bucal e o retira para colocar em uma caixinha que fica logo ao lado da cama. Logo depois, a estrela coloca seus óculos de grau, toma seu remédio para tireoide em jejum e ainda confessou que passa um bom tempo olhando as novidades em seu celular e redes sociais. “Eu gostaria de meditar, mas eu sinto que voltaria a dormir”, brincou ela.

Bruna também contou que gosta de tomar um chá, feito com limão, gengibre e própolis, enquanto cuida de sua pele com hidratação e passa o protetor solar. Então, a estrela inicia a sua maquiagem, com corretivo, blush cremoso, corrige a sobrancelha e passa um lip balm na boca com lápis para o contorno.

Por fim, ela passa o perfume, que faz a mistura de três diferentes perfumes que ela gosta, e sai para tomar o café da manhã. Ela também revelou que em casa, ela prefere usar roupas mais confortáveis, deixando seus looks mais estilosos para quando está viajando.