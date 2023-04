Whindersson Nunes lamenta saudade dos avós: ''Orgulho da história dos meus''

Humorista Whindersson Nunes posta vídeo com fotos da infância ao lado da família e registros atuais de suas conquistas e faz declaração na web

O humorista Whindersson Nunes (28) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 28, para falar da saudade de seus avós, que já faleceram.

Em sua conta oficial no Instagram, o artista piauiense reuniu registros antigos da infância e adolescência em que aparece ao lado de familiares e amigos e algumas fotos atuais de suas conquistas, celebrando a trajetória de sucesso.

"Não deu tempo dos meus velhinhos verem quantos eu pude ser, espero que meus netos tenham orgulho da história do avô deles assim como eu tenho orgulho da história dos meus, saudades", escreveu Whindersson Nunes ao legendar a publicação.

"Eles estão vendo tudo! E sim, seus netos e filhos serão os caras mais sortudos do mundo", elogiou Ivete Sangalo nos comentários. "Inspiração total", "O Brasil tem orgulho de ti, seus netos terão com toda certeza. Você é gigante!!", "A base do sucesso", "Mais que merecedor", "Nosso orgulho", disseram os fãs.

Vale destacar que após vencer luta contra rapper polonês por nocaute técnico, Whindersson foi desafiado pelo youtuber americano KSI, que propôs um duelo em um estádio de futebol no Brasil.

Confira o vídeo de Whindersson Nunes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Whindersson Nunes (@whinderssonnunes)

Whindersson Nunes abre o jogo e expõe situação de sua vida amorosa

Na última semana, o influenciador digital Whindersson Nunes (28) postou um vídeo em seu perfil do Instagram para mostrar um pouco da intensa rotina de treinos enquanto se preparava para uma luta de boxe, realizada no sábado, 22, na qual venceu o rapper polonês Filipek por nocaute técnico.

Porém, o que mais chamou atenção dos internautas no post feito por meio de seu Instagram foi a resposta que o humorista deu, após ser questionado se tinha algo que ele não era bom.

“Tem algo que você não seja bom?", perguntou o criador de conteúdo Rafael Couto, nos comentários. “Relacionamentos”, reagiu o youtuber.