Whindersson Nunes abre o coração e expõe situação de sua vida amorosa: “Não consigo!”

Após se relacionar com Luísa Sonza e Maria Lima, Whindersson Nunes revela que não consegue se apaixonar

Na última semana, o influenciador digital Whindersson Nunes (28) postou um vídeo em seu perfil do Instagram para mostrar um pouco da intensa rotina de treinos enquanto se preparava para uma luta de boxe, realizada no sábado, 22, no qual venceu o rapper polonês Filipek por nocaute técnico,

Porém, o que mais chamou atenção dos internautas no post feito por meio de seu instagram foi a resposta que o humorista deu, após ser questionado se tinha algo que ele não era bom.

“Tem algo que você não seja bom?“, perguntou o criador de conteúdo Rafael Couto, nos comentários. “Relacionamentos”, reagiu o youtuber.

Rapidamente, os seguidores ficaram eufóricos e reagiram a resposta do famoso. Inclusive, alguns fãs se candidataram para namorar com ele. “Se relacione comigo”, brincou uma seguidora. “Isso porque você não me conheceu ainda”, disse outra fã.

Vale ressaltar que o humorista afirmou em publicação do influenciador Júnior Caldeirão que não consegue mais se apaixonar.

“Amigo, jamais querendo comparar, mas é por isso que não consigo mais me apaixonar. É muito triste ver alguém querendo lhe dar carinho mas você já sabendo que esse lugar aqui é muito cruel com as pessoas, parece que de uma hora para a outra não temos mais personalidade, nem podemos ser um bom parceiro, nem temos nada de interessante a não ser o que conquistamos com muito esforço”, começou.

“As pessoas começam a falar absurdos e começam a deixar quem a gente vive maluco da cabeça, a ponto de transformar tudo que era bonito em um terror”, desabafou.

Whindersson está solteiro desde agosto do ano passado, quando terminou o relacionamento com Maria Lima. O humorista ainda foi casado com Luísa Sonza, entre o período de 2018 e 2020.

Maria Lina fala sobre unfollow levado de Whindersson Nunes

A influenciadora digital Maria Lina (24) decidiu se pronunciar sobre o unfollow que levou de seu ex-noivo, o humorista WhinderssonNunes.

“Esperei a poeira abaixar um pouco para falar sobre. Todo mundo tem direito de ser feliz, de seguir sua vida, de recomeçar, quantas vezes for necessário, porque a vida é isso, feita de ciclos. Eu tenho direito de procurar minha felicidade, ele também tem direito. Eu não sou a favor de ataques a ninguém. Eu fui vítima disso por muito tempo, inclusive de um assunto que me dava muitos gatilhos”, começou a influenciadora.