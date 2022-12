Whindersson Nunes aparece com dente quebrado e fãs riem da situação

Humorista Whindersson Nunes quebra mais uma vez seu dente e aparece em foto engraçada com dente lascado

Nesta quinta-feira, 15, o humorista Whindersson Nunes (27) mostrou para seus fãs que quebrou seu dente mais uma vez! Em suas redes sociais, ele apareceu com o dente lascado em uma foto engraçada mostrando a língua.

Sem explicar o que realmente aconteceu para isso ter acontecido, Whindersson aparece suando na imagem que publicou em seu perfil oficial no Instagram, podendo ser resultado de uma luta de boxe sem protetor. Em janeiro de 2021 ele quebrou os incisivos centrais por esse motivo.

Na época, ele explicou o motivo da nova janelinha. “Eu vacilei, não botei, tomei um murraço top", disse. "Eu demorei um montão de tempo para vir, fui treinar sem coisa, enfim, irresponsável eu!", completou o humorista.

Whindersson Nunes mostra dente quebrado - Créditos: Reprodução / Instagram



Whindersson Nunes e Luísa Sonza voltam a se seguir nas redes sociais

Nos últimos dias Luísa Sonza (23) e Whindersson Nunes causaram alvoroço na web mais uma vez. O ex-casal voltou a se seguir em uma rede social e a web foi à loucura com uma possível reconciliação dos artistas. Recentemente, um fã percebeu que Luísa e Whindersson voltaram a se seguir nas redes sociais. Os dois foram casados e terminaram o relacionamento em 2020, durante a pandemia de Covid-19. Mas, os fãs que ficaram eufóricos com uma possível volta do casal, logo foram respondidos por Whindersson, que mandou um recado através de seu perfil no Twitter: "Que namorando o que, sai fora", disse.