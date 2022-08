Wanessa Camargo surge radiante e manda recado: ''Leve, solta''

Cantora Wanessa Camargo esbanjou beleza em novos cliques e mandou recado sobre seu humor

A cantora Wanessa Camargo (39) esbanjou beleza em novos cliques em sua rede social. Nesta segunda-feira, 08, ela publicou fotos sorridentes e aproveitou para falar para os seguidores como está se sentindo.

Toda arrumada, de maquiagem feita e cabelo meio preso, a artista apareceu deslumbrante nos registros usando um vestido preto. Com um sorriso no rosto, a loira falou sobre como está de bem com a vida.

"Leve, solta, ventania louca…", disse Wanessa Camargo ao surgir deslumbrante nos cliques. Nos comentários, os internautas encheram a famosa de elogios. "Linda", escreveu Juliana Paes (43) e os fãs. "Maravilhosa demais", falaram outros.

Ainda nas últimas semanas, logo após ser flagrada na companhia de Dado Dolabella () em um retiro espiritual, a cantora compartilhou fotos sorridentes e mandou outro recado sobre sua felicidade.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella são flagrados juntos mais uma vez

Após muitos boatos de que Wanessa Camargo e Dado Dolabella estariam se vendo desde a Páscoa, foi recentemente feito um flagra dos dois por um programa de televisão. Na ocasião, eles foram vistos chegando a um lugar juntos de forma discreta.

No dia, 17, de julho, o jornalista Leo Dias tirou todas as dúvidas de que os dois estariam juntos ao compartilhar um vídeo do casal em um retiro espiritual na Chapada dos Veadeiros.

Vale lembrar que os rumores sobre um suposto romance entre os dois começaram há algum tempos, após ela anunciar o fim do casamento com o empresário Marcus Buaiz, com quem tem dois filhos. No passado, a cantora e o ator viveram um relacionamento entre idas e vindas no início dos anos 2000.

Ao surgirem os boatos do relacionamento, Zezé Di Camargo (59) foi questionado sobre a volta do casal e surpreendeu com sua resposta.

