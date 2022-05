Voltando aos poucos, Rodrigo Mussi é flagrado em prédio comercial

Ex-BBB Rodrigo Mussi foi fotografado em São Paulo chegando em prédio para assinar contrato

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 11h12

O ex-BBB Rodrigo Mussi (36) está voltando à ativa aos poucos após ter sofrido um acidente grave nos últimos meses.

Nesta terça-feira, 31, o administrador de empresas foi flagrado entrando em um prédio comercial no Brooklin, bairro em São Paulo, para assinar um contrato ao lado seu empresário Jr. Cesar.

Rodrigo Mussi foi ao local para fechar com a Brasileira Digital, mesma agência que gere a carreira da grande amiga dele, Viih Tube (21), e de outros nomes como Gabi Martins (25), o também ex-BBB Eliezer (31), entre outros.

O encontro na empresa já havia sido marcado para o dia 31 de março, mas precisou ser adiado por conta do acidente. "Estamos em um momento de comemoração! A primeira reunião do nosso time foi repleta de planos, todos muito empolgados com o privilégio de pensar no futuro”, disse Jr. Cesar.

Com a aparência mais magra, após perder 26 kg durante a internação, o ex-BBB foi visto no lugar esbanjando simpatia ao acenar para o fotógrafo e falou sobre o momento em nota da agência Brasileira Digital: “Eu tenho um futuro pela frente, e quero viver da maneira mais intensa possível, tenho muita gratidão por esta nova chance. Sempre fui muito feliz em minhas escolhas, com esta não será diferente. Estou no caminho que quero trilhar e, desta vez, com muito mais garra”.

Rodrigo Mussi de volta

No último domingo, 29, foi ao ar a entrevista dele no Fantástico. Na conversa, ele revelou que emagreceu durante sua estadia no hospital e que já recuperou 20 kg.

No dia 31 de março, Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro em São Paulo e ficou em estado grave após ser arremessado do veículo. O motorista do transporte alegou ter dormido no volante.

Após o ocorrido, o ex-BBB foi internado em estado crítico e precisou passar por cirurgias. Traumatismo craniano e lesão na coluna foram alguns dos danos causados em seu corpo.

Rodrigo Mussi é flagrado em São Paulo; veja as fotos:

Fotos: Leo Franco / AgNews