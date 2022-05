Gabi Martins renova o visual e exibe resultado de forma ousada: ''Arrasa corações''

Cantora Gabi Martins ficou ainda mais loira e arrancou suspiros ao mostrar o visual com look decotado

CARAS Digital Publicado em 06/05/2022, às 10h57

A cantora Gabi Martins (25) renovou o visual!

Nesta sexta-feira, 6, a ex-BBB compartilhou fotos exibindo os cabelos mais loiros do que nunca e chamou muita atenção ao aparecer com um look ousado.

Usando um vestido branco bem decotado, Gabi Martins deixou à mostra sua marquinha de biquíni de fita enquanto exibia suas madeixas.

"Loiríssima. Gostaram?", perguntou para os fãs. Não demorou para eles responderem com muitos elogios. "Eiii loira arrasa corações", escreveram. "A mulher mais linda desse planeta", admiraram.

Ainda nos últimos dias, Gabi Martins impressionou com o look transparente e com pedras que escolheu para o desfile das campeãs do Carnaval.

Veja o novo visual de Gabi Martins: