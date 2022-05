Viih Tube publica foto ao lado de Rodrigo Mussi com texto emocionante para o ex-BBB

Viih Tube postou uma foto com Rodrigo e escreveu uma legenda emocionante para o amigo que se recuperou

Nesta segunda-feira, 30, Viih Tube postou em seu Instagram alguns cliques ao lado do ex-BBB Rodrigo Mussi.

Junto aos cliques com o participante do BBB 22, a influenciadora escreve um texto emocionante para o amigo na legenda da postagem.

"Hoje fazem dois meses do seu acidente. Como você é forte Ro. Sua sede por viver, sua força que eu não sei de onde vinha para lutar! As vezes era você que me ajudava, mais do que eu ajudava você, de tanto que me acalmava com suas palavras e liçoes de vida. Me ensinava e me distraía", escreveu Viih.

A participante do BBB 21 publicou também algumas fotos no hospital em que ficou para acompanhar o quadro de Rodrigo e ajudar a família do ex-BBB.

Viih, que recentemente foi flagrada aos beijos com o ex-BBB Eliezer, ainda escreveu na legenda que considera Rodrigo um irmão, o que já tinha dito antes ao ser perguntada sobre o relacionamento dos dois. "Obrigada por hoje fazer parte da minha família, tanto você quanto seus irmãos, nós sabemos o que significa pra gente. Obrigada por confiar em mim", disse a influenciadora.

Neste último domingo, 29, Rodrigo abriu o coração e falou para o Fantástico sobre sua recuperação após o acidente de carro.

