Você sabia? Zé Felipe e Virginia se conheceram em momento conturbado

Em 2020, Zé Felipe e Virginia enfrentaram comentários diversos após assumirem relacionamento durante processo tenso vivido pela influenciadora

Antes de se tornarem uma das famílias mais queridas do Brasil, Zé Felipe e Virginia viveram algumas polêmicas nas redes sociais. Juntos desde 2020, o casal assumiu o relacionamento em meio a uma baita confusão protagonizada pela influenciadora, que meses antes havia terminado um namoro bastante comentado.

Meses antes de assumir o romance com o sertanejo, Virginia tinha terminado o namoro de dois anos com o youtuber Rezende. Na época, a separação do casal rendeu muitas especulações e acabou se tornando algo ainda maior após a loira decidir romper contrato com a agência ADR, da qual o ex era um dos sócios.

No processo, Virginia desejava que a Justiça do Trabalho reconhecesse seu vínculo de trabalho com a empresa, que por sua vez exigia o pagamento de uma multa pela quebra de contrato. Primeira agenciada da ADR, a famosa apenas recebia 50% do lucro de seu trabalho, o restante era destinado para agência.

Segundo a influenciadora, toda a sua rotina e conduta era pré-acordada com a empresa, inclusive, ela não podia ser vista falando palavrões. Além disso, todas as suas publicações nas redes sociais precisavam ter o aval da agência.

Apesar do caso ter gerado polêmica, críticas e muitos comentários nas redes sociais, as partes conseguiram se resolver e houve até piada. Em meio a tensão do assunto, Zé Felipe assumiu que pagou a multa contratual da esposa e brincou: "Demos 7 vacas e pagamos a dívida".

Virginia Fonseca entrou no terceiro trimestre da gravidez de José Leonardo, fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe, e nesta sexta-feira, 07, revelou que está correndo com os preparativos para a chegada do menino. A influenciadora, que é mãe de Maria Alice e Maria Flor, começou a planejar o enxoval do bebê por sugestão da sogra Poliana Rocha e confessou dificuldade em fazer o enxoval do pequeno.

Poliana então sugeriu que a nora respondesse um questionário sobre as necessidades futuras com o bebê. Virginia compartilhou algumas das respostas dela para as perguntas: "Por que decidiu fazer o enxoval?", "Foi ideia da minha sogra", respondeu ela na primeira questão.

"Qual é a sua principal expectativa com relação ao serviço?". "Uma ajuda, pois estou no terceiro filho e ainda tenho dificuldade", confessou ela na segunda. A influenciadora foi indicada a um trabalho de assessoria para a montagem do enxoval.