Viviane Araujo exibe barriguinha de três meses de gravidez e encanta fãs: ''Grávida mais linda''

De biquíni, Viviane Araujo mostra barriga da primeira gravidez e encanta os seguidores

CARAS Digital Publicado em 13/03/2022, às 12h44

Viviane Araujo (46) aproveitou o clima quente deste domingo, 13, para renovar o seu bronzeado.

De biquíni fino, a atriz exibiu a sua barriguinha de três meses de gravidez e arrancou elogios dos seus seguidores. O bebê é fruto do seu relacionamento com Guilherme Militão.

No perfil do Instagram, a musa apareceu deitada em uma cadeira e mostrando as curvas volumosas.

"Um dia abençoado pra todos nós!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores não pouparam elogios para a artista. "A barriguinha aparecendo que lindinha", "Mamãe maravilhosa", "Princesa gravidinha", "A mamãe é um escândalo", dispararam.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE VIVIANE ARAUJO