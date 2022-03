Grávida do primeiro filho, Viviane Araujo exibe barriguinha de biquíni: ''Com um pacotinho de amor''

Atriz Viviane Araujo postou fotos com look de oncinha e mostrou a barriguinha de gestante que já está aparecendo ao celebrar 'Dia da Mulher'

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 10h57

A atriz Viviane Araujo (46) está radiante com a primeira gravidez!

Nesta terça-feira, 08, a artista usou suas redes sociais para comemorar o Dia Internacional da Mulher e mostrou a barriguinha da gestação, fruto de seu casamento com o empresário Guilherme Militão (32).

Em seu feed no Instagram, a musa publicou cliques em que aparece usando um biquíni de oncinha. Nas imagens, ela posou sorridente com uma das mãos no bebê, completando o look com saída de praia com a mesma estampa.

"Feliz dia das Mulheres. Somos guerreiras. Somos capazes. Somos inteligentes. Somos quem nós quisermos ser", começou escrevendo.

"E esse ano com um pacotinho de amor dentro de mim está sendo mais especial. Somos muito fortes. Devemos ser enaltecidas todos os dias. Viva as mulheres", disse ainda Vivi Araujo na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à nossa rainha das rainhas do Carnaval e parabenizaram a atriz. "Parabéns, barrigudinha. Feliz dia da mulher linda", disse Gretchen (62). "Mamãe gostosa", exaltou Luis Miranda. "Já tá com carinha de mamãe", destacou Mauricio Mattar. "Coisa mais linda", se derreteu ainda uma fã. "Mamãe linda", falou outra.

Vale ressaltar que Vivi tentava engravidar desde o casamento e descobriu a novidade no fim do ano passado, mas esperou três meses para anunciar.

Viviane Araujo marca presença na comemoração dos 69 anos do Salgueiro

Viviane Araujo foi acompanhada do marido, Guilherme Militão, em mais um evento de Carnaval. Comemorando os 69 anos do Salgueiro, a rainha de bateria compareceu ao ensaio que recebeu integrantes da agremiação paulistana Mancha Verde. Para a ocasião, Vivi escolheu look com as cores vermelha, branca e verde, homenageando as duas escolas do coração. "Vamos comemorar o aniversário do meu @salgueirooriginal e receber a convidada! Minha @manchacarnaval", disse ela.

A gata parabenizou a agremiação carioca na web: "'Sinto meu corpo arrepiar. Sapucaí anunciou, SALGUEIROOOOOOO, SALGUEIROOOOOOO!' Parabéns meu torrão amado! Orgulho em fazer parte de sua história @salgueirooriginal".

Confira a publicação de Dia da Mulher de Viviane Araujo: