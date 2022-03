Grávida, Viviane Araújo treina e samba para manter a forma

Atriz e modelo Viviane Araújo treina e samba para manter a saúde durante a sua primeira gestação

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 10h16

Animada e bem disposta como de costume, a atriz e modelo Viviane Araújo (46) esbanjou disposição ao fazer esportes na manhã desta sexta-feira, 11.

Nas redes sociais, a nova grávida do mundo dos famosos surgiu de top e calça justinha enquanto fazia um treino para manter a saúde em dia em sua primeira gestação.

A rainha de bateria do Salgueiro fez agachamentos e sambou logo depois. "Que tal juntar duas atividades que eu amo? A dança e os treinos? O resultado foi esse aí e eu me diverti!", escreveu ela no Instagram.

"Que mamãe mais linda!", elogiou uma fã de Viviane Araújo que está feliz da vida com a família que vai aumentar no futuro. "É a realização de um sonho!", disse a atriz em recente entrevista ao Fantástico, da Globo.

Veja a animação de Viviane Araújo!