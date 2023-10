Viúva de fisiculturista fala sobre a dor de perdê-lo: ‘Muito difícil’

Após a morte do fisiculturista Christian Figueiredo, a viúva dele desabafa ao ver imagens do marido

Viúva do fisiculturista Christian Figueiredo, Vivi Torres desabafou nas redes sociais ao ver imagens do marido antes de sua morte. Ele faleceu aos 29 anos de idade nesta semana e ela contou sobre a dor do luto.

Em um post no Instagram, ela relembrou imagens do amado. “Obrigada por essa lembrança. Confesso que ainda não estou conseguindo assistir e ver fotos, mas com o tempo sei que isso vai mudando. Reposto tudo que recebo, mas não fixar o olhar no meu amor está muito difícil ainda”, afirmou ela.

Christian Figueiredo faleceu na segunda-feira, 16, e o enterro aconteceu na terça-feira, 17. Porém, a família ainda não revelou a causa da morte.

Ele era conhecido por ser fisiculturista na categoria Open Bodybuilding do time Darkness. Em seu perfil oficial no Instagram, onde contava com mais de 100 mil seguidores, o atleta compartilhava detalhes de sua intensa rotina de treinos, alimentação e suplementação, além de suas conquistas em disputas nacionais e internacionais.

Em julho deste ano, inclusive, o atleta usou as redes sociais para celebrar uma grande conquista em sua vida profissional. É que Christian se tornou campeão da Musclecontest Brazil 2023, um dos principais campeonatos nacionais de fisiculturismo, e por isso, ganhou o cartão para integrar a Federação Internacional de Fisiculturismo & Fitness.

