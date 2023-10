Time de futebol comove com ação após morte trágica de filho de jogador brasileiro

Time de futebol presta homenagem comovente para o filho de jogador brasileiro que morreu aos 3 anos de idade

O time de futebol Antalyaspor, da Turquia, comoveu ao fazer uma homenagem comovente para Davi, que era o filho do jogador de futebol brasileiro Naldo. O menino faleceu nesta semana aos 3 anos de idade após ficar um mês internado por causa de um acidente de carro. Nas redes sociais, o time mostrou quando os outros jogadores homenagearam a criança.

No post, eles exibiram um vídeo de quando colocaram uma foto de Davi e do pai, Naldo, no campo de futebol e os outros jogadores e equipe técnica colocaram flores para lamentar a morte do menino. A homenagem foi feita antes do treino deles no início da semana.

“Não vamos esquecer de você, Davi”, informaram na legenda.

O acidente envolveu dois carros e uma bicicleta e aconteceu no dia 7 de setembro. O menino ficou internado em um hospital de Antália, onde morava com a família, e chegou a passar por cirurgia e ficar na UTI. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A morte da criança foi confirmada pelo atual time do jogador brasileiro, o Antalyaspor, na Turquia. “Não o esqueceremos, Davi! Recebemos, com profunda tristeza, a notícia do falecimento do filho do nosso jogador de futebol Naldo Pereira, o Davi, que sofreu um acidente no mês passado. Expressamos as nossas condolências ao nosso jogador Naldo e a sua família, especialmente aos seus torcedores, familiares e comunidade”, informaram nas redes sociais.

Quando estava no Brasil, Naldo jogou pelos times Ponte Preta, Cruzeiro e Grêmio. Logo depois, ele foi jogar na Europa.

Davi era fruto do relacionamento de Naldo com Juliana Tilatti.

View this post on Instagram A post shared by Antalyaspor (@antalyaspor)

View this post on Instagram A post shared by Naldo oficial (@naldo.n5)

Morre ator do filme Harry Potter

O ator Michael Gambon faleceu no dia 28 de setembro, aos 82 anos. Conhecido por interpretar Albus Dumbledore na franquia de filmes de Harry Potter, o irlandês faleceu no hospital tratando uma pneumonia, segundo a agência de notícias PA Media.

Abalados com a partida dele, a esposa, Lady Gambom e o filho, Fergus, falaram sobre a perda, como divulgado pelo portal G1. “Estamos arrasados ​​em anunciar a perda de Sir Michael Gambon", disse a declaração. "Estamos arrasados ​​em anunciar a perda de Sir Michael Gambon", confirmaram a morte.