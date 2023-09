Ator do filme de 'Harry Poter', Michael Gambon, morre aos 82 anos

Segundo ator a interpretar Dumbledore em 'Harry Potter', Michael Gambon, falece nesta quinta-feira, 28

O ator Michael Gambon faleceu nesta quinta-feira, 28, aos 82 anos. Conhecido por interpretar Albus Dumbledore na franquia de filmes de Harry Potter, o irlandês faleceu no hospital tratando uma pneumonia, segundo a agência de notícias PA Media.

Abalados com a partida dele, a esposa, Lady Gambom e o filho, Fergus, falaram sobre a perda, como divulgado pelo portal G1. “Estamos arrasados ​​em anunciar a perda de Sir Michael Gambon", disse a declaração. "Estamos arrasados ​​em anunciar a perda de Sir Michael Gambon", confirmaram a morte.

Michael Gambon nasceu em 19 de outubro de 1940 na Irlanda. Sua carreira deslanchou quando viveu John Dexter produção de Galileo. Pelas suas atuações, ele foi até reconhecido pela Rainha Elizabeth II, recebendo o título de "sir".

Em 2002, o ator foi nomeado o sucessor de Richard Harris como o diretor de Hogwarts, Dumbledore, na série Harry Potter, após a morte do até então intérprete do personagem. Na rede social, os fãs do filme lamentaram a partida dele.

"Não tenha pena dos mortos Harry, tenha pena dos vivos, e acima de tudo, daqueles que vivem sem amor"



Parece que ouço a voz do Michael Gambon falando essa frase. Seu legado como Dumbledore será eterno. Descanse em paz! 🖤 pic.twitter.com/Xgs7HQbRBR — Thiego Novais (@thiegonovais) September 28, 2023

Descanse em paz, Michael Gambon. Você fez parte da história desse fandom e estará eternizado com a gente em Harry Potter e em todas as frases do nosso querido diretor Alvo Dumbledore. pic.twitter.com/cbakXQvnWh — Thiego Novais (@thiegonovais) September 28, 2023

descance em paz michael gambon! nossas varinhas estão todas acesas pra você, nosso pra sempre e eterno alvo dumbledore 🤍 pic.twitter.com/4MpmtM6TPp — hellyn (@hellyndr) September 28, 2023

Atriz de Harry Potter, Bonnie Wright apresenta o filho recém-nascido

A atriz Bonnie Wright, que ficou conhecida por ter interpretado a personagem Gina nos filmes de Harry Potter, já é mamãe pela primeira vez. Nesta quarta-feira, 27, ela apresentou o seu filho recém-nascido para os fãs ao mostrar uma foto do bebê dormindo.

A artista contou que o bebê recebeu o nome de Elio Ocean Wright Lococo e é fruto do seu casamento com Andrew Lococo. O menino veio ao mundo por meio do parto normal em casa e ela revelou como foi a experiência.

"Diga olá para Elio Ocean Wright Lococo, nascido em casa na terça-feira, 19 de setembro. Estamos todos saudáveis e felizes. Andrew e eu estamos tão apaixonados pelo nosso sol! Muito grata pela nossa equipe de parto que segurou nossas mãos durante todo o processo e tornou a jornada tão alegre e em expansão. O nascimento é a experiência mais selvagem! Por último, obrigado a Andrew, minha rocha durante todo o nascimento, literalmente, enquanto eu apertava você com tanta força e você nunca vacilou. Elio tem o papai mais terno e amoroso. Ok, legenda extra longa, emocional e hormonal acabou!", disse ela.

Os dois se casaram em março de 2022. Eles estão juntos desde 2020.