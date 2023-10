Quem era Christian Figueiredo? Morte precoce do fisiculturista abala o mundo do esporte

Fisiculturista Christian Figueiredo morreu aos 29 anos na última segunda-feira, 16; saiba mais detalhes sobre o atleta

Na última segunda-feira, 16, os seguidores do fisiculturista Christian Figueiredo foram surpreendidos com a trágica notícia de sua morte. Aos 29 anos, o atleta morreu após passar por uma cirurgia. Sua partida precoce abalou profundamente a comunidade esportiva, que prestou homenagens através das redes sociais. Para saber mais detalhes sobre Christian, continue lendo:

Natural de São Paulo, Christian era um fisiculturista profissional da categoria 'Open', que não estabelece limites de peso nas competições. Em seu perfil oficial no Instagram, onde contava com mais de 100 mil seguidores, o atleta compartilhava detalhes de sua intensa rotina de treinos, alimentação e suplementação, além de suas conquistas em disputas nacionais e internacionais.

Em julho deste ano, inclusive, o atleta usou as redes sociais para celebrar uma grande conquista em sua vida profissional. É que Christian se tornou campeão da Musclecontest Brazil 2023, um dos principais campeonatos nacionais de fisiculturismo, e por isso, ganhou o cartão para integrar a Federação Internacional de Fisiculturismo & Fitness.

Além de suas conquistas, Christian também dividia raros vislumbres de seu casamento com Viviane Torres, já que trabalhava ao lado da esposa: “Você merece o mundo e tudo que há de bom nele. Uma mulher incrível, de um coração enorme cheio de boas intenções, obrigada por tudo nesses 11 anos juntos”, diz uma das últimas publicações do atleta com a amada.

Inclusive, a notícia do falecimento foi confirmada por Viviane, que deixou uma nota de despedida ao marido em seu perfil: “É com muita tristeza que venho dizer que Deus recolheu hoje o meu amor, Christian Figueiredo, para junto dele. Um marido, filho, irmão atleta, amigo que deixou um legado incrível”, declarou.

O que aconteceu com Christian Figueiredo?

Amigos de Christian Figueiredo utilizaram as redes sociais para prestar suas últimas homenagens. Em algumas das publicações, revelaram detalhes sobre a morte do fisiculturista, embora sua causa ainda não tenha sido oficialmente confirmada. No entanto, foi relatado que o atleta passou por uma cirurgia que, embora considerada 'simples', resultou em complicações inesperadas.

Entre os relatos, amigos disseram que Christian sofreu um derrame, seguido de uma parada cardíaca. O atleta chegou a ser reanimado, mas não resistiu e morreu aos 29 anos no Hospital das Clínicas em São Paulo, na última segunda-feira, 16. Segundo o comunicado divulgado pela esposa do atleta, o velório acontece nesta terça-feira, 17, às 14h30 no cemitério Valle dos Reis.