Vitão grava programa com Jojo Todynho: "Foi tão incrível"

O cantor Vitão mostrou o encontro com Jojo Todynho e agradeceu pelo convite para participar de seu talk show

Nesta segunda-feira, 8, Vitão(22) dividiu com os seguidores das redes sociais um encontro muito especial. O cantor gravou o Jojo Nove e Meia, talk show de Jojo Todynho (25), no Multishow, e compartilhou uma foto com a apresentadora.

Em seu perfil no Instagram, o artista publicou a foto em que aparece sorridente ao lado da artista, e contou que adorou ter recebido o convite para o programa. "Foi tão incrível hoje, obrigado pelo convite e pelo carinho @jojotodynho", disse ele na legenda da publicação.

Os internautas elogiaram os dois e confessaram que estão ansiosos para verem o programa. "Lindos", disse uma seguidora. "Dois ícones juntos", comentou outra. "Lindos e perfeitos. Não vejo a hora de assistir", afirmou uma terceira.

Vitão e Jojo, vale dizer, participaram da Dança dos Famosos 2020, quadro do Caldeirão do Huck. O cantor foi o vice-campeão da competição, já a cantora deixou a disputa após danças a salsa. "Meus amores, não fiquem tristes não. Eu tô muito feliz, eu dei meu máximo, mas gente eu não danço nada. Não é para mim esse negócio de dança. Foi bom, me diverti, fiz amizades excelentes. Tô muito, muito, muito feliz, muito grata", disse ela na ocasião.

Confira a foto do encontro de Vitão e Jojo Todynho:

