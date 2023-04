Virginia Fonseca e Zé Felipe: relembre os aniversários luxuosos das filhas do casal

Virginia Fonseca e Zé Felipe já deram o que falar com os aniversário luxuosos que fizeram para as filhas

Virginia Fonseca (24) e Zé Felipe (25) já deram o que falar com os aniversário luxuosos que fizeram para as filhas. Com apenas seis meses e um ano, respectivamente, Maria Flor e Maria Alice já ganharam inúmeras festas elaboradas para comemorar o tempo de vida. Com temas criativos, decoração caprichada e até lista de convidados famosos, relembre alguns dos aniversários luxuosos das filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

Para o aniversário de um ano da primogênita, Virginia Fonseca e Zé Felipe prepararam um festão com o tema O Mundo da Tutti-Frutti. Com direito a camarim para Maria Alice, o evento ainda contou com shows ao vivo, looks da família combinando, presentes valiosos e chá de revelação da caçula, que ainda não era nascida. Entre os convidados para o evento estavam Lorena Improta (29), João Guilherme (21), Rafa Uccman (29), Lucas Guedez (27) e o avô da menina, o cantor sertanejo Leonardo (59).

Com apenas seis meses, a caçula também já ganhou várias festas luxuosas desde que chegou na família. Virginia Fonseca e Zé Felipe comemoraram os cinco meses de Maria Flor com o tema da personagem Minnie. Com os detalhes do "mesversário" pubicados nas redes sociais da influencer, Maria Flor ganhou uma festa com muitos balões vermelhos e rosas, docinhos e um bolo temático, além de fantasias combinando com a de seus pais.

