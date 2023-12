Virginia Fonseca desembarca do cruzeiro de Neymar Jr

Após dias de curtição, Virginia Fonseca sai do cruzeiro de Neymar Jr após tentar adiar a saída e mostra o passo a passo de sua viagem

A influenciadora digital Virginia Fonseca revelou que já desembarcou do navio cruzeiro de Neymar Jr. Depois de curtir a viagem por alguns dias, ela saiu da embarcação na manhã desta quinta-feira, 28, e mostrou o passo a passo nas redes sociais.

Durante a madrugada, a estrela e seu marido, Zé Felipe, curtiram a Festa do Branco com os amigos no navio. Depois disso, eles dormiram por pouco tempo e logo de arrumaram para a viagem de volta para casa.

Eles chegaram a planejar a ideia de ficar até o último dia do cruzeiro, que é a na sexta-feira, 29, mas conseguiram manter o plano de sair nesta quinta-feira e voltar para casa. Nos stories do Instagram, Virginia apareceu com o look da viagem, que era um moletom confortável, dentro do bote até o continente e também embarcando no jatinho da família.

Além disso, ela explicou que a saída antecipada do navio já estava nos planos do casal. “A gente ia ficar até dia 20, porque tinham falado que não ia dar para sair hoje. Ou a gente ia embora ontem, ou a gente ia ter que sair dia 29. Aí falamos: vamos sair dia 29. Só que depois falaram pra gente que ia dar para sair hoje. Vamos sair hoje, que era o que estava combinado mesmo”, contou ela.

Agora, eles já estão em casa com as filhas.

O look de Virginia Fonseca

A influenciadora Virginia Fonseca impressionou ao mostrar a produção que fez para curtir a primeira noite no cruzeiro de Neymar. Nesta terça-feira, 26, a famosa postou um registro de seu look do dia e impressionou.

Isso porque, a loira apostou em um vestido de modelo ousado. Com recortes e curtinho, a peça cheia de pedrarias deixou a empresária milionária arrasadora para curtir a viagem em alto mar com outros famosos.

"Partiuuu, hoje é dia de festa bebê", escreveu a mãe de Maria Alice e Maria Flor na legenda. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. "Virgínia deveria ser um elogio, porque essa mulher é um absurdo", falaram. "Sem condições, você é sem condições", disseram.

Prestes a estrear a sua própria atração no SBT, Virginia Fonseca já até iniciou as gravações, mas um detalhe do cenário acabou gerando polêmica e ela teve que se explicar nas redes sociais; entenda o que aconteceu.