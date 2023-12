Virginia Fonseca abre o jogo sobre suposto affair com Neymar Jr: ‘Respeito’

Após anunciar parceria com Neymar Jr, Virginia Fonseca revelou se já ficou com o craque e qual foi a reação de seu marido, Zé Felipe

Virginia Fonseca decidiu abrir o jogo sobre os rumores de um suposto affair com o jogador de futebol e seu mais novo parceiro de negócios, Neymar Jr. Em meio à especulação nas redes sociais nesta quinta-feira, 7, a loira esclareceu que nunca se envolveu com o craque, além de negar os boatos de que seu marido, Zé Felipe, teria ficado com ciúmes.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora figital compartilhou uma publicação sobre os novos rumores com o jogador: “Tá, mas vocês sabem que o Neymar e a Virgínia já ficaram antes dela conhecer o Zé, né? Com a fama do Neymar, o Zé que se cuide”, diz a mensagem de uma de suas seguidoras.

Virginia não ficou nada contente com os rumores sobre um suposto envolvimento amoroso com Neymar. Em resposta, a empresária desmentiu os boatos sobre um passado com o craque: "Eu e o Neymar nunca ficamos e nunca chegou nem perto disso acontecer! Parem com isso, gente”, ela legendou a publicação.

Na sequência, a mãe das pequenas Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um aninho, fez questão de exaltar a trajetória de seu novo parceiro: “Eu admiro muito o Neymar e tudo que ele conquistou! Respeito a trajetória dele e estou muito feliz por estarmos trabalhando juntos agora”, Virginia comemorou a parceria em sua empresa de cosméticos.

"Isso foi um passo enorme para a nossa empresa que tem apenas 2 anos! Ter a confiança de um dos maiores do mundo, é algo para se comemorar! E meu marido, Zé Felipe, comemorou com a gente, além de participar desde o início de tudo”, a influenciadora ainda revelou que o filho do cantor Leonardo está contente com a novidade.

“Não peço aplausos de ninguém, apenas respeito! Sou casada, tenho minha família, que é tudo para mim, e tudo é sempre por eles”, a loira concluiu pedindo desculpas aos seguidores pelo desabafo. Vale lembrar que Virginia e Zé Felipe estão casados no civil desde março de 2021, pouco antes do nascimento da primogênita do casal.

Virginia Fonseca desmente rumores de affair com Neymar Jr - Reprodução/Instagram

Recentemente a loira comentou sobre os planos de oficializar a união com um festão. Em conversa com o jornalista Matheus Baldi, do Glow News, durante um evento em São Paulo, Virginia foi sincerona e confessou pretende realizar o evento futuramente: "Eu queria ter feito esse ano. Só que 2 festas de aniversário, da Maria Alice e da Maria Flor, falei não, muito dinheiro", disse ela

Entenda a parceria de Virginia e Neymar Jr:

Na última quarta-feira, 06, a influenciadora Virginia Fonseca deu o que falar nas redes sociais ao anunciar o jogador de futebol Neymar Jr. como seu novo parceiro de negócios. Para quem não acompanha, ela é dona de uma empresa de cosméticos, que agora conta com a ajuda do craque em suas estratégias de negócio.

Usando roupões iguais da empresa da loira, a dupla surgiu sorridente e prometendo várias novidades para o próximo ano. Nos comentários, os internautas ficaram admirados com a novidade e alguns até consideram a parceira algo inusitado: “A coisa mais aleatória que eu vi hoje", opinaram. "Parceira de milhões", aprovaram outros.