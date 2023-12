Virginia Fonseca fala sobre festa de casamento com Zé Felipe: "Talvez role"

Casada no civil com Zé Felipe, a influenciadora Virginia Fonseca fala sobre a possibilidade de realizar uma festa de casamento em breve

Casados desde março de 2021 no civil, a influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe planejam celebrar sua união com uma grande festa de casamento. Sem planos e data definidos, o casal, que é pai das pequenas Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, falaram sobre a possibilidade de realizarem a cerimônia em 2024.

Em conversa com o jornalista Matheus Baldi, do Glow News, durante um evento em São Paulo, Virginia foi sincerona e confessou que queria ter realizado a festa ainda neste ano. "Eu queria ter feito esse ano. Só que 2 festas de aniversário, da Maria Alice e da Maria Flor, falei não, muito dinheiro", disse ela

Logo em seguida, a loira contou quais são as condições para que o casal realize o casamento no ano seguinte. "Se eu não engravidar no ano que vem, talvez role ano que vem", confessou. Porém, a celebração não será logo no início de 2024. "Comecinho do ano é muito em cima. Não dá nem tempo de escolher o vestido de noiva. Tem que demorar uns 6 meses, 8...", disse Virginia.

Zé Felipe, que estava acompanhando a esposa, riu com a pergunta e afirmou que é ela quem manda em quando eles realizarão a festa. "É quando ela mandar! Quem sabe...", brincou ele.

Por que Zé Felipe e Virginia ainda não são casados?

Virginia e Zé Felipe não realizaram o seu grande casamento devido ao falecimento do pai da influenciadora, que fez com que o casal adiasse seus planos de matrimônio. No entanto, em março, ela contou em entrevista ao Gshow que ainda tem o desejo de se casar na igreja com véu e grinalda.

“Vai ser um festão para chamar a família toda! Tem que ser festão! Porque a família é grande dos dois lados. Queremos uma festa que dure pelo menos dois dias”, afirmou a empresária na conversa.

Por fim, Virginia deixou os fãs ansiosos ao dar detalhes sobre a data do grande dia: "A data do casamento vai depender do tempo que o vestido da noiva ficar pronto". Mas, segundo Virginia, poderá acontecer a qualquer momento: “Sou um pouco imediatista. Pode ser que eu vire e fale que vai ser no final do ano, ou no meio do ano... Pelo vestido, pode demorar um pouquinho mais”, afirmou.