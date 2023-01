Virginia e Zé Felipe fazem tatuagens como homenagem; veja outros casais que também se eternizaram na pele

Juntos desde 2020, Virginia e Zé Felipe compartilharam o resultado das tatuagens nas redes sociais

Virginia Fonseca (23) e Zé Felipe (24) mostraram para os fãs que decidiram eternizar o amor na pele. Juntos desde 2020, o casal de influenciadores tatuou seus nomes no pescoço e compartilharam o registro nas redes sociais. Fonseca escreveu "Zé" e o filho de Leonardo (59) marcou "Vi". Essa não é a primeira vez que casais fazem homenagens um para o outro com tatuagens. Relembre a seguir.

O casal de atores Larissa Manoela e André Luiz Frambach resolveram eternizar na pele os apelidos que chamam um ao outro. No fim de 2022, eles exibiram as novas tatuagens para os fãs. A atriz tatuou um peixinho, como é chamada pelo noivo, e o ator fez um sorvete, nome que a amada costuma o chamar.

Outro casal querido dos internautas que tem tatuagens juntos é Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Com 12 anos de relacionamento, eles tem duas tatuagens que fizeram juntos: Uma é uma cruz no antebraço, como sinal de proteção, e a outra é o número 13 em numerais romanos, XIII, que é o número da sorte deles e o dia do nascimento do ator. Gagliasso tatuou no braço, já Ewbank marcou o símbolo na cintura.

Juntos desde o ano de 2014, Sérgio Malheiros e Sophia Abrahão também resolveram eternizar o amor na pele. A frase "A new fantastic point of view", que quer dizer, em português, um novo fantástico ponto de vista, veio de uma das músicas mais icônicas do desenho Aladdin e está gravada nas costelas do ator e no quadril da artista.

Apesar de terem se separado em janeiro de 2022, Yasmin Brunet e Gabriel Medina fizeram uma tatuagem juntos antes do término. A modelo compartilhou em seu perfil do Instagram uma foto do seu dedão do pé e do surfista, com um rostinho sorridente tatuado.

Um casal que também fez tatuagem, mas que acabou em polêmica, foi a atriz Viviane Araújo e o cantor Belo. A rainha de bateria tinha o nome do pagodeiro tatuado em seu antebraço, assim como ele também. Após o término, ela optou por remover a tatuagem e o artista cobriu com um desenho de flores.