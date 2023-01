Virginia Fonseca posa em jatinho ao lado de Zé Felipe e das filhas: ''Perfeitos!''

Virginia Fonseca encanta ao mostrar a ‘farra’ das filhas dentro do jatinho da família

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) derreteu a web mais uma vez! Na tarde desta terça-feira, 10, a empresária arrancou elogios dos admiradores ao compartilhar um momento especial e de luxo ao lado de sua família.

Em sua conta no Instagram, Virginia publicou uma sequência de cliques em que aparece com o marido, o cantor Zé Felipe (24), e as filhas, a primogênita Maria Alice, de 01 aninho, e a caçula, Maria Flor, de 03 meses, dentro do jatinho particular da família, retornando para Goiânia, depois de passar alguns dias em Trancoso, na Bahia.

No clique, a influencer aparece com fones no ouvido e segurando Maria Alice em seus braços. Já Zé Felipe, aparece sorrindo com Maria Flor em seu colo.

“Photo dump da nossa volta pra Goiânia!! 1- tudo ok, tudo certo. 2- Florzinha já com outra roupa porque estava com calor. 3- Momento telas com pequena Alice. 4- Teve uma pessoinha se escondendo. E chegamos bem, graças a Deus”, escreveu ela na legenda.

O clique, é claro, rendeu inúmeros comentários e elogios. “Família maravilhosa!”, “Amo!”, “Lindos!”, “Oh mais é lindo a flor olhando pro papai dela!”, “Perfeitosss”, disseram os fãs.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIRGINIA FONSECA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca e a sogra combinam biquínis

Virginia Fonseca (23) e a sogra, Poliana Rocha (46), apareceram apenas de biquíni em nova foto nas redes sociais. As duas mostraram que usavam os modelitos com a mesma estampa ao se encontrarem na praia para renovar o bronzeado.