Em meio à polêmica, Virginia se derrete ao posar com as duas filhas: ''Amo mais que tudo''

Após defender seu produto mais uma vez, influencidora Virginia Fonseca surge com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, que posaram combinando looks

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) encheu seu feed de amor na manhã desta segunda-feira, 17, ao compartilhar um clique com as duas filhas do relacionamento com Zé Felipe (24).

Em meio à polêmica com a base que lançou recentemente na sua marca WePink, a empresária usou as redes sociais para declarar seu amor pelas pequenas, Maria Alice, de um ano e dez meses, e Maria Flor, de quase seis meses.

No clique, publicado em seu perfil no Instagram, a loira apareceu sorridente deitada ao lado das garotinhas, que esbanjaram fofura com os looks xadrez combinando.

"Eu amo mais que tudo no mundo!! Minhas Maria’s", disse Virginia Fonseca na legenda da publicação, recebendo elogios nos comentários. "Lindas", elogiou uma fã. "Que amor", exaltou outra. "Que grande e esperta a Maria Alice", reparou uma terceira. "Eu peço respeito com a minha família. Com a minhas Maria, a minha Virginia", brincou mais um, citando o rap que Zé Felipe escreveu em defesa da mulher em polêmica com Evaristo Costa.

Confira a foto de Virginia Fonseca com as duas filhas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia desabafa sobre as críticas e defende seu produto

Após a repercussão negativa da maquiagem lançada pela WePink, marca de Virginia Fonseca, ela se pronunciou sobre as críticas e exaltou o produto novamente. Durante uma live que contava com a participação de Zé Felipe, marido da influenciadora, eles defenderam novamente a base lançada por ela.

“Vou falar de coração… Quando a gente vai fazer um produto, a gente lança o que a gente gosta. E, pô, eu gostei muito da base. A base é a única que eu uso, eu amo essa base”, disse ela.

"Uma pessoa falar que não gostou e virar tudo o que virou, por causa de um comentário de uma pessoa. As pessoas têm que experimentar e cada um dar o seu feedback", disse, criticando a repercussão que uma avaliação ruim (que seria da blogueira Karen Bacchini) teve e defendendo que cada um tirasse suas próprias conclusões sobre a marca.

O sertanejo aproveitou para comentar o caso e afirmou: “Eu acho que toda crítica construtiva é bem-vinda e é bom para a gente crescer, mas só que se aproveitar de uma situação para poder potencializar e crescer em cima disso não dá".