Virgínia Fonseca mostra apoio de Zé Felipe durante o parto: "Meu parceiro"

Com uma sequência de fotos, Virginia Fonseca mostrou momentos de oração antes do parto de Maria Flor e aproveitou para se declarar para Zé Felipe

CARAS digital Publicado em 24/10/2022, às 13h36

Após o nascimento da segunda filha de Virginia (23) e Zé Felipe (24), Maria Flor, as declarações de amor são frequentes nas redes sociais do casal. E nesta segunda-feira, dia 24, não foi diferente. Virginia compartilhou algumas fotos de momentos antes do seu parto, onde a família aparece em oração, se preparando para receber a nova integrante.

Virginia aproveitou a publicação para se declarar e agradecer o cantor sertanejo pela parceria: “Meu parceiro que está sempre comigo, que não sai do meu lado nem por 1 minuto. Obrigada por tudo Josephino, a família que construímos é linda, eu te amo pra sempre! Que Deus nos abençoe e nos proteja de todo mal, amém.”

Maria Flor veio ao mundo no último sábado, dia 22, às 5h33, em uma maternidade de Goiânia. A pequena já foi apresentada aos fãs da influenciadora pelas redes sociais, o seu rostinho aparece através de uma foto, logo após o parto.

A reação da primeira filha de Virgínia, Maria Alice, com a chegada da irmã

Logo após o nascimento de Maria Flor, a primeira filha do casal, Maria Alice, já foi conhecer a irmã mais nova. Desabafando para os seguidores, a influenciadora digital confessou que a primogênita está sentindo bastante a chegada da bebê e está querendo o colo da mamãe, contudo, como ela passou por uma cesária, não pode pegar peso.

"Desabafo: Maria Alice tá sentindo... e tá sendo um desafio para mim! Mas tenho fé que logo estaremos tirando de letra tudo isso", disse ela, que completou: "Também pelo fato de eu não poder pegar peso por conta da cesária e ela querer minha atenção, quer vir no colo, querer me levar para passear com ela... complicado, mas já, já passa. Fé em Deus."

Virginia também publicou uma foto da família reunida e escreveu: “Olha que fofura a Maria Alice conhecendo a irmãzinha Maria Flor. As mãozinhas. À Deus toda honra, toda glória e toda gratidão.”